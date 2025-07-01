Париж опустел из-за аномальной жары

Сильная жара, установившаяся на большей части европейской территории Франции, достигла своего пика во вторник. Как сообщает корреспондент ТАСС, улицы Парижа заметно опустели, и лишь небольшие группы туристов стойко переносят палящий зной в очередях к знаковым достопримечательностям.
«Сильная жара, установившаяся на большей части европейской территории Франции, достигла пика во вторник в Париже и ряде центральных департаментов страны», — сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента. В условиях жары наиболее востребованные товары — вода и мороженое, однако даже у киосков, предлагающих их, не наблюдается большого ажиотажа.
Пешеходные нижние ярусы набережной Сены, которые обычно переполнены посетителями кафе, сейчас пустуют. Лишь редкие велосипедисты и отчаянные любители пробежек нарушают спокойствие барменов и официантов. В то же время у подножия Эйфелевой башни, у собора Нотр-Дам и других популярных мест можно заметить длинные очереди туристов, спасающих себя от солнца с помощью зонтов, платков и бутылок с водой.
До конца дня во вторник в 16 департаментах Франции объявлен наивысший, красный уровень погодной опасности. Власти призывают граждан оставаться в прохладных помещениях и пить много воды. Больницы готовятся к увеличению числа пациентов, пострадавших от перегрева и других последствий жары, однако, по последним данным, резкого роста госпитализаций пока не наблюдается. Метеорологи обещают, что к вечеру среды температура начнет снижаться, особенно в северных регионах страны.
Ранее власти Парижа закрыли доступ на вершину Эйфелевой башни для туристов из-за аномально высокой температуры воздуха. Об этом сообщалось на официальном сайте компании-оператора башни.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.