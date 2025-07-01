Париж закрыл Эйфелеву башню

Власти Парижа закрыли доступ на вершину Эйфелевой башни для туристов 1 и 2 июля из-за аномально высокой температуры воздуха. Об этом сообщается на официальном сайте компании-оператора башни.
«Вершина Эйфелевой башни закрылась для посетителей на 1-2 июля из-за аномальной жары», — уточнили в пресс-службе La tour Eiffel. Сообщение опубликовано в соцсети X. Решение было принято в связи с экстремальной жарой и в целях безопасности посетителей.
По данным французских метеослужб в Париже ожидается температура до +38 градусов. Специалисты предупреждают, что из-за жары возможны перебои в работе транспорта и других объектов городской инфраструктуры.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что аномальная жара затронула большую часть Западной Европы и несет дополнительные риски для инфраструктурных объектов. По мнению специалистов, наиболее сложная ситуация может сложиться в Италии, Хорватии, Словении и Люксембурге, где также прогнозируются экстремальные температуры.
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