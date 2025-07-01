В начале июля на территории Российской Федерации отмечают памятную дату — День ветеранов боевых действий. Она посвященная чествованию героизма участников вооруженных конфликтов, поздравлениям действующих военнослужащих и увековечиванию памяти погибших защитников Отечества. Этот день призван объединить всех граждан, принимавших участие в боевых действиях с целью обеспечения безопасности, защиты национальных интересов и суверенитета страны.
С мая 2025 года действует законодательная норма, согласно которой к ветеранам боевых действий приравниваются не только военнослужащие и представители правоохранительных органов, но и участники добровольческих формирований, принимавшие участие в отражении вооруженного нападения на территорию Российской Федерации. День ветеранов боевых действий отмечается ежегодно 1 июля. В 2025 году памятная дата выпала на вторник. Как его отметили в некоторых городах страны — в фотогалерее URA.RU.
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