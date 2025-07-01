Правительство поможет россиянам, которым не хватает на продукты и коммуналку

Власти нашли способ поддержать россиян, которым не хватает на оплату продуктов и коммуналки. На стратегической сессии о снижении уровня бедности, сокращении неравенства и увеличении реальных доходов населения 1 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин напомнил, что с января этого года минимальный размер оплаты труда прибавил 16,5% и обещал, что в 2026 году индексация будет не меньшей. Как объяснили эксперты URA.RU, это поможет снизить инфляцию внутри семьи, которая порой выше официальной.
В начале своего выступления Михаил Мишустин процитировал президента РФ Владимира Путина, который на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что «мы достигли рекордного за всю историю страны снижения уровня бедности в России», — по итогам прошлого года он составил 7,2%. А потом премьер добавил, что в соответствии с национальными целями развития страны к 2030 году этот показатель должен быть ниже 7%.
«Правительство продолжает работу по повышению благополучия людей. Основные инструменты — совершенствование системы социальной защиты граждан, развитие рынка труда и содействие занятости», — отметил Мишустин.
Глава правительства сообщил о мерах поддержки семей с детьми, пенсионеров, а также помощи граждан с трудоустройством. Рассказывая о программах социальной защиты населения, Мишустин поставил акцент на теме повышения МРОТ.
«По указанию президента правительство последовательно увеличивает минимальный размер оплаты труда — темпами, которые опережают инфляцию. С января он прибавил свыше 16,5% и превысил 22 400 рублей. В следующем году нужен не меньший рост.
Это очень важно для порядка 4 млн человек, чьи заработные платы привязаны к такому показателю», — привел цифры премьер-министр и уточнил, что к 2030 году правительству надо довести МРОТ до 35 тысяч рублей.
Акцент на теме индексации МРОТ поставлен неслучайно. В правительстве понимают, что для повышения благополучия россиян, нуждающихся в финансовой поддержке, недостаточно мер социальной защиты, полагает URA.RU экономист, бывший председатель Центрального банка РФ Сергей Дубинин.
«Родители, особенно многодетные, которые живут на минимальную зарплату, продолжают испытывать финансовые трудности даже при наличии социальных выплат, потому что уровень инфляции внутри семьи порой значительно выше основного.
Прежде всего, это связано с серьезным ростом цен на некоторые продукты. Именно поэтому власти стараются улучшить благосостояние жителей, в том числе за счет повышения МРОТ, что впоследствии влияет на рост зарплаты», — сообщил Дубинин.
То, что цены на ряд продуктов превысили основной процент инфляции, а по данным Минэкономразвития РФ на 23 июня она составила 9,48% в годовом выражении, подтверждается исследованиями. Например, по информации экспертов Института международных экономических связей, с апреля 2024 по тот же месяц 2025 года цены продовольственных товаров выросли в среднем на 14,5%. Больше всего, по данным исследования, подорожал картофель — на 175,7%, лук репчатый — на 69,8% и капуста — на 55,5%.
Экономист Дубинин добавил, что на внутреннюю индексацию также влияет стоимость жилищно-коммунальных услуг, тарифы на которые с 1 июля проиндексировали в среднем на 11, 9%. «Поднимая тему повышения МРОТ, в правительстве показали, что власти принимают все возможные меры для улучшения благосостояния жителей», — отметил он.
Экономист Николай Кульбака считает, что индексация МРОТ повысит покупательскую способность населения. «Действительно, из-за роста цен на продукты питания, инфляция внутри семьи может быть в два раза больше основной. Порой семьям приходится тратить чуть ли не половину всех своих доходов только на еду. Чтобы это решить, недостаточно социальных выплат, необходимо повышать уровень зарплат», — сказал эксперт.
Более того, повышение МРОТ увеличивает размер не только зарплат россиян, но и социальных выплат, отметил экономист. Поэтому от его индексации зависит успех всех мер социальной защиты.
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