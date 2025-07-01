В Екатеринбурге задержан лидер азербайджанской диаспоры. Фото

В Екатеринбурге возле Baku Plaza задержан Шахин Шыхлински
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Мера пресечения Бакиру Сафарову в Ленинском районном суде. Екатеринбург , шыхлинский шахин
Шыхлински задержали у ТЦ Baku Plaza Фото:
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Массовое задержание азербайджанцев в Екатеринбурге

В Екатеринбурге, по предварительным данным, задержан лидер азербайджанской диаспоры Шахин Шыхлински. Об этом URA.RU сообщили два источника в силовой среде.

По словам первого собеседника, силовики поймали Шыхлински возле его ТЦ Baku Plaza. «Его силой вытащили из машины», — сказал он. Второй добавил, что Шыхлински может подозреваться в организации убийств прошлых лет, за которые ранее арестовали пятерых уроженцев Азербайджана.

Дозвониться до Шыхлински не получилось — он не взял трубку. Связаться с его сыном-адвокатом тоже не вышло. Агентство обратилось за комментариями в пресс-службы свердловских силовых структур. Ответы ожидаются.

Спецоперация по поимке азербайджанцев прошла 27 июня. По слухам, в этот день якобы задержали свыше 50 человек. Среди них искали лиц, причастных к убийствам и покушению в 2001, 2010 и 2011 годах. По подозрению в этом уже арестованы пять азербайджанцев. 2 июля ожидается шестая мера пресечения. Подробнее об этом — в сюжете URA.RU.

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В Екатеринбурге, по предварительным данным, задержан лидер азербайджанской диаспоры Шахин Шыхлински. Об этом URA.RU сообщили два источника в силовой среде. По словам первого собеседника, силовики поймали Шыхлински возле его ТЦ Baku Plaza. «Его силой вытащили из машины», — сказал он. Второй добавил, что Шыхлински может подозреваться в организации убийств прошлых лет, за которые ранее арестовали пятерых уроженцев Азербайджана. Дозвониться до Шыхлински не получилось — он не взял трубку. Связаться с его сыном-адвокатом тоже не вышло. Агентство обратилось за комментариями в пресс-службы свердловских силовых структур. Ответы ожидаются. Спецоперация по поимке азербайджанцев прошла 27 июня. По слухам, в этот день якобы задержали свыше 50 человек. Среди них искали лиц, причастных к убийствам и покушению в 2001, 2010 и 2011 годах. По подозрению в этом уже арестованы пять азербайджанцев. 2 июля ожидается шестая мера пресечения. Подробнее об этом — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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