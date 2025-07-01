Суд изъял имущество экс-замначальника ГУФСИН Петербурга на 100 млн рублей

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга изъял имущество бывшего заместителя начальника ГУФСИН по региону Сергея Мойсеенко на сумму более 100 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.
«Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России об изъятии имущества Сергея Мойсеенко», — говорится на сайте ведомства. Там также сказано, что экс-замначальника ГУФСИН приобрел 18 объектов недвижимости и девять автомобилей премиум-класса общей стоимостью свыше 100 миллионов рублей в России и 1,2 миллиона евро за границей.
Имущество регистрировалось на доверенных лиц, а законность доходов на его приобретение Мойсеенко подтвердить не смог. После проверки надзорное ведомство обратилось в суд, который полностью удовлетворил иск. Сергей Мойсеенко ранее был осужден на 18 лет лишения свободы за получение взяток на сумму более 700 миллионов рублей и организацию убийства сотрудника ведомства.
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