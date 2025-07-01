Суд изъял имущество экс-замначальника ГУФСИН Петербурга на 100 млн рублей

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Мойсеенко ранее был осужден на 18 лет за получение взяток
Мойсеенко ранее был осужден на 18 лет за получение взяток Фото:

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга изъял имущество бывшего заместителя начальника ГУФСИН по региону Сергея Мойсеенко на сумму более 100 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

«Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России об изъятии имущества Сергея Мойсеенко», — говорится на сайте ведомства. Там также сказано, что экс-замначальника ГУФСИН приобрел 18 объектов недвижимости и девять автомобилей премиум-класса общей стоимостью свыше 100 миллионов рублей в России и 1,2 миллиона евро за границей.

Имущество регистрировалось на доверенных лиц, а законность доходов на его приобретение Мойсеенко подтвердить не смог. После проверки надзорное ведомство обратилось в суд, который полностью удовлетворил иск. Сергей Мойсеенко ранее был осужден на 18 лет лишения свободы за получение взяток на сумму более 700 миллионов рублей и организацию убийства сотрудника ведомства.

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Петроградский районный суд Санкт-Петербурга изъял имущество бывшего заместителя начальника ГУФСИН по региону Сергея Мойсеенко на сумму более 100 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России. «Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России об изъятии имущества Сергея Мойсеенко», — говорится на сайте ведомства. Там также сказано, что экс-замначальника ГУФСИН приобрел 18 объектов недвижимости и девять автомобилей премиум-класса общей стоимостью свыше 100 миллионов рублей в России и 1,2 миллиона евро за границей. Имущество регистрировалось на доверенных лиц, а законность доходов на его приобретение Мойсеенко подтвердить не смог. После проверки надзорное ведомство обратилось в суд, который полностью удовлетворил иск. Сергей Мойсеенко ранее был осужден на 18 лет лишения свободы за получение взяток на сумму более 700 миллионов рублей и организацию убийства сотрудника ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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