В ХМАО прокуратура потребовала от мэрии уволить медиаменеджера

Прокуратура Пыть-Яха (ХМАО) потребовала от городских властей уволить директора местной телекомпании «Пыть-Яхинформ» Жанету Матрунич. Источник в силовых структурах отмечает, что к ней появились претензии из-за трудоустройства дочери, а проверка как надзорного ведомства, так и контрольно-ревизионного управления выявила другие нарушения.
«Матрунич на заседании комиссии предъявили претензии из-за неправомерного улучшения условия стимулирующих выплат и трудоустройства дочери-подростка без соответствующего образования в телекомпанию. Прокурор Степан Филипенко потребовал увольнения медиаменеджера. Накануне рассмотрения представления об устранении нарушений Матрунич ушла на больничный, но на заседании присутствовала, под аудиозапись заявив, что „чувствует себя хорошо“. Кроме того, у нее несколько дисциплинарных взысканий», — сообщил инсайдер.
В мэрии Пыть-Яха подтвердили информацию. Сама Матрунич в беседе с журналистом агентства заявила, что не согласна с вменяемыми ей нарушениями. Она называет их «техническими», а по поводу трудоустройства дочери сообщила, что якобы «оно не подразумевало получение личной выгоды», и поэтому медиаменеджер, по ее мнению, не нарушала законодательство о коррупции. «Моя дочь-подросток в ту подработку получила столько же денег, как и остальные дети — это 32 тысячи рублей. Это многолетняя практика в телекомпании — брать детей на места журналистов на время их отпусков. Комиссии все это было неинтересно. Никакой личной заинтересованности никто не доказал. Все это вранье, я намерена обратиться в суд», — заявила Матрунич.
Глава телекомпании настаивает, что не обязана была уведомлять власти, так как не является муниципальным служащим. Она подтвердила наличие дисциплинарных взысканий, но считает, что именно к ней у властей якобы было предвзятое отношение. Источник в администрации пояснил, что Матрунич несколько лет назад запрещали трудоустраивать ее ребенка в телекомпанию. «Она, как руководитель муниципального автономного учреждения, обязана уведомлять о возможных коррупциогенных факторах», — уточнил инсайдер.
Судьба медиаменеджера решится после ее выхода с больничного. К Матрунич и ранее были вопросы, особенно в части эффективности работы «Пыть-Яхинформа». Также несколько лет назад в сети разгорелся скандал из-за слитых видеозаписей, в которых бывший мэр Пыть-Яха Александр Морозов ругается матом и неудачно пытается поздравить горожан с Днем флага России. Матрунич тогда обвиняли в сливе, но источник утечки подтвердить не удалось, и скандал утих.
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