Непреходящий успех, рак и посмертный скандал: жизнь и судьба Жанны Фриске

Жанна Фриске навсегда осталась в истории российской эстрады как яркая и талантливая личность. Ее уникальный талант раскрылся в разных сферах: от певицы до актрисы, от телеведущей до модели. Начав свой путь с продажи мебели, она сумела достичь невероятных высот в шоу-бизнесе. 8 июля 2025 года Жанне Фриске исполнился бы 51 год. Как сложилась судьба певицы от юности до последнего дня — в материале URA.RU.
Детство и юность
Жанна Фриске (при рождении Копылова) появилась на свет 8 июля 1974 года в московской семье. Владимир Фриске, отец будущей певицы, начав свой путь как артист Дома искусств, также освоил профессии слесаря и водителя, а потом основал свой бизнес. Ольга Копылова, мать Жанны, посвятила себя семье и воспитанию детей.
Владимир Фриске, происходил из семьи поволжских немцев, но при женитьбе взял фамилию супруги — Ольги Копыловой, чтобы избежать сложностей с трудоустройством в советское время.
Певица родилась недоношенной, на два месяца раньше срока, в составе двойни. К несчастью, ее брат-близнец скончался вскоре после рождения из-за тяжелого генетического заболевания. Сама Жанна об этом узнала не сразу. Позже в семье появилась младшая сестра Наталья, с которой певица поддерживала теплые отношения.
С ранних лет Жанна проявляла творческие способности. Она активно участвовала в школьной самодеятельности, занималась художественной гимнастикой, балетом, акробатикой и спортивными танцами. После окончания школы №406 она попыталась поступить на философский факультет МГУ, но не прошла по конкурсу.
Затем Фриске поступила в Московский гуманитарный университет на культуролога, позже перевелась на факультет журналистики. Однако через два года оставила учебу, решив посвятить себя любимому делу. Некоторое время она работала менеджером по продаже офисной мебели, а затем начала преподавать хореографию.
Группа «Блестящие»
В 1996 году 22-летняя Жанна Копылова начала свой путь в российском шоу-бизнесе, присоединившись к поп-группе «Блестящие». По одной из версий, ее пригласила подруга Ольга Орлова, уже выступавшая в коллективе. Однако более распространена история о том, что продюсер Андрей Грозный сначала взял девушку на должность хореографа, а затем перевел в вокалистки.
В 1997 году артистка сменила фамилию на Фриске и начала активно работать с группой. Через год Жанна приняла участие в записи второго альбома группы «Просто мечты».
За время работы в коллективе были выпущены успешные альбомы: «О любви» (2000), «Белым снегом» (2000), «За четыре моря» (2002) и «Апельсиновый рай» (2003). Жанна не только пела, но и создавала сценические образы и ставила танцы.
1999 год стал важным этапом в творчестве группы «Блестящие». Коллектив представил публике два новых сингла: «За осенью придет зима» и «Чао, бамбина!», на которые были сняты музыкальные клипы.
Над аранжировкой трека работал известный музыкант Алексей Рыжов из группы «Дискотека Авария». Клип на эту песню вызвал настоящий резонанс: из-за своей откровенности первоначально не допускался к трансляции на телеканалах.
В видео девушки предстали в ярких нарядах, исполняя страстные танцы, а отрывках с Жанной Фриске находили отсылку на знаменитый жест Шерон Стоун из фильма «Основной инстинкт». Однако, несмотря на первоначальные трудности с цензурой, позже клип по ТВ был показан без каких-либо ограничений.
Во время участия Жанны Фриске у группы «Блестящие» вышло множество хитов, таких как «Ча-ча-ча», «Где же ты, где?» (1998), «Белым снегом» (2000), «За четыре моря», «А я все летала» (2002), «Апельсиновая песня» (2003).
Параллельно с работой в группе Жанна развивала сольную карьеру. В 2001 году она представила композицию «Лечу в темноту». В 2003 году приняла участие в реалити-шоу «Последний герой». Этот проект стал поворотным моментом в ее карьере — после возвращения с острова певица объявила об уходе из «Блестящих».
Сольная карьера
Ее сольная композиция «Ла-ла-ла» на стихи Андрея Губина мгновенно заняла верхние строчки хит-парадов. Следом за дебютом «Ла-ла-ла» последовал хит «Где-то летом», который принес исполнительнице звание лауреата «Песни года».
В 2005 году обе песни вошли в дебютный сольный альбом «Жанна», саунд-продюсерами которого стали композиторы Андрей Грозный и Сергей Харута.
Творческий путь Фриске был отмечен множеством наград: она дважды становилась лауреатом «Песни года» с композициями «Мама Мария» (2006) и «А на море белый песок» (2009).
Также в дискографии Жанны большое количество хитов, которые поклонники слушают до сих пор: «Я была» (2007), «Жанна Фриске» (2008), «Портофино» (2009), «Пилот» (2011).
«Мои песни не несут глубокого смысла. Хочу, чтобы люди улыбались. Чтобы во время концерта не думали о проблемах, оставшихся дома и на работе, о том, что завтра — конец света. Хочу, чтобы настраивались на легкое и светлое. Моя музыка — танцевальная и не предполагает глубины. Не все в этой жизни должно быть сложным, и не везде нужно искать смысл», — рассказывала Жанна в интервью порталу Top Beauty.
Особого внимания заслужили ее коллаборации с другими артистами. В 2007 году за совместный трек «Малинки» с группой «Дискотека Авария» певица получила три престижные награды: две премии «Муз-ТВ» и «Золотой граммофон».
Начало 2010-х ознаменовалось целой серией успешных дуэтов. В 2011 году вышли треки «Ты рядом» с Джиганом и «Падает снег» с итальянской исполнительницей In-Grid. Годом позже появился совместный проект с Дмитрием Маликовым — композиция «Тихо падает снег».
Жанна участвовала и в клипах других исполнителей: «Босоногая девчонка» группы «Сладкий Сон» (1991), «Килиманджаро» Филиппа Киркорова (2000), «Останусь» группы «Город 312» (2005), «В клубе» Тимати (2006).
За свою сольную карьеру Фриске выпустила более 20 синглов, последний из которых увидел свет незадолго до ее ухода в 2015 году. При этом альбом «Жанна» остался единственным полноформатным релизом в ее дискографии.
Роли в кино
В 2004 году развитием сольной музыкальной карьеры Фриске не ограничилась и решила попробовать себя в кинематографе. Ее дебют в большом кино состоялся в масштабной картине Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор», где она исполнила роль ведьмы Алисы Донниковой. Несмотря на то, что значительная часть сцен с участием певицы в «Ночном дозоре» была вырезана при финальном монтаже, этот опыт стал важным шагом в ее кино-биографии.
В продолжении культовой саги «Дневной дозор» (2006) героиня Жанны получила существенную роль и больше экранного времени, а сама Фриске была удостоена премии MTV в номинации «Лучшая женская роль».
В кино актриса снялась в девяти проектах. Особого внимания заслуживает ее главная роль в психологической драме «Кто я?» (2010) режиссера Клима Шипенко. Сюжет основан на реальной истории, произошедшей в Севастополе в 2004 году с молодым человеком, который оказался на вокзале и не помнил, кто он.
«Я бы с удовольствием поработала над серьезной драматической или комедийной ролью. Единственный серьезный опыт в кино был в фильме "Кто я?". Мне понравилось, как мы всей командой работали, как к процессу съемок подходил сам режиссер. Предлагают в основном то, что легко продается, — сериалы. А я сниматься в сериалах не хочу. На театр пока не замахиваюсь, хотя мне несколько раз предлагали, но опять то, что предполагает быстрый заработок, — антрепризы», — делилась Фриске.
Яркой получилась и эпизодическая роль в комедии «О чем говорят мужчины», где Фриске, играя саму себя, продемонстрировала тонкое чувство юмора и самоиронию. Также Жанна сыграла камео в музыкальной комедии «Красота требует…» (2008) и телевизионном мюзикле «Новогодние сваты» (2010).
Жанна Фриске нашла себя и озвучивании персонажей анимационных мультфильмов. В 2008 году певица озвучила ласку Вильму в русском дубляже финского мультфильма «Нико: путь к звездам», в 2011 году персонажа Холли Делюкс в шпионской саге «Тачки 2», а в 2014 белую ворону в комедии о московских стереотипах «Попугай Club!». Последней работой актрисы в кино стала картина «Одноклассники.ru: НаCLICKай удачу», вышедшая в 2013 году.
Телепроекты
Творческая деятельность Фриске не ограничивалась только музыкой. Уже в период работы в группе «Блестящие» певица начала активно участвовать в различных телепроектах.
В 2003 году она блестяще проявила себя в четвертом сезоне реалити-шоу «Последний герой». Спустя два года Фриске вновь вернулась на остров в рамках специального выпуска программы, где вместе с победителями предыдущих сезонов делилась опытом выживания с участниками «Фабрики звезд».
Разнообразие проектов в карьере певицы впечатляет. Она с энтузиазмом участвовала в таких шоу, как «Сердце Африки» (2005), «Империя» (2006) и «Цирк со звездами» (2007), каждый раз удивляя зрителей своим талантом и харизмой. В 2008 году она присоединилась к участникам шоу «Ледниковый период». Сначала ее партнером по льду стал Виталий Новиков, а затем — прославленный фигурист Максим Маринин.
В 2011 году Фриске заняла место ведущей в реалити-шоу на выбывание «Каникулы в Мексике» на MTV. Однако уже через год она приняла решение покинуть проект из-за плотного рабочего графика, и ее сменила экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева.
Жанну Фриске регулярно приглашали для съемок в глянцевых изданиях. Ее фотографии украшали страницы таких журналов, как: Maxim, Top Beauty, InStyle, OK!, Allure, Elle. Помимо работы в глянце, Фриске была амбассадором брендов:
- 2007 год — стала лицом Orient Watch и Rexona;
- 2009 год — представляла мобильного оператора «МТС»;
- 2012–2013 годы — участвовала в рекламной кампании йогурта «Активиа».
Личная жизнь
Личная жизнь Жанны Фриске всегда оставалась загадкой для публики. Пресса активно обсуждала ее предполагаемые романы с известными личностями, среди которых были спортсмены, актеры и бизнесмены.
Ей приписывали отношения с Дмитрием Нагиевым, Митей Фоминым, Дмитрием Дюжевым, Сулейманом Керимовым и другими знаменитостями. В недавнем интервью изданию Forbes бизнесмен Николай Василенко, которого в сети окрестили «Лавандовым рафом», признался, что на заре славы Фриске у него с ней тоже был роман. Сама Фриске эти слухи никак не комментировала.
Первым ее серьезным партнером стал бизнесмен Илья Мительман. Их отношения были близки к свадьбе, но союз так и не состоялся. Во время работы в группе «Блестящие» ходили слухи о романе с продюсером Андреем Грозным, но эти сведения также не получили официального подтверждения.
«Женщина не предназначена для мужчины. Женщина не объект потребления. Во многом она гораздо сильнее, выносливее и умнее. И мужественнее. Почему женские журналы все время пишут как найти и привлечь мужчину? Почему мы отталкиваемся только от мужчин? Что они нам дают? Секс? Это не самое главное в жизни. Избавляют от одиночества? Можно с мужчиной быть в сто раз более одинокой и несчастной, чем без него! Почему женщины думают, что только с помощью мужчины можно избавиться от скуки, забот и финансовых проблем? Это абсурд!», — делилась Жанна в интервью The Voice mag.
В 2011 году в жизни певицы появился Дмитрий Шепелев. Их отношения долгое время оставались тайной, пока Фриске не сделала публичное признание в своем блоге.
7 апреля 2013 года в Майами у пары родился сын Платон. Несмотря на рождение ребенка, пара так и не оформила официальный брак.
Болезнь и смерть
После рождения сына у певицы усилились головные боли, однажды она потеряла сознание в магазине. Осенью 2013-го врачи поставили диагноз — глиобластома, редкая агрессивная опухоль мозга. На тот момент Жанна скрывала новости от близких и отказалась от химиотерапии, чтобы не рисковать ребенком.
Конец 2013-го Фриске провела в клиниках США и Германии и в прессе начали появляться слухи о возможной болезни певицы. В январе 2014-го гражданский супруг Дмитрий Шепелев подтвердил болезнь в обращении к прессе.
Первый канал сразу же запустил сбор средств: за считанные недели ей на лечение перечислили свыше 65 млн рублей. Дополнительно 1,3 млн рублей было перечислено напрямую на счет Русфонда. К акции присоединилась даже Шэрон Осборн, жена музыканта Оззи Осборна.
Интенсивная терапия дала передышку: летом 2014-го у Жанны получилось отказаться от инвалидного кресла, она прошла реабилитацию в Юрмале и крестила сына Платона (крестной матерью стала ее подруга Ольга Орлова). В тот период ей удалось вернуть голос, частично восстановиться и двигаться самостоятельно.
В феврале 2015-го болезнь вернулась и стала сильнее. Певицу лечили в Лос-Анджелесе, затем в московском онкоцентре имени Николая Блохина. Последние месяцы она провела в доме в Балашихе в коматозном состоянии, окруженная родными и близкими. 15 июня 2015 года, не приходя в сознание, Жанна Фриске ушла из жизни в 40 лет.
Прощание прошло в «Крокус Сити Холле», отпевание — в Богоявленском соборе, похоронена певица на Николо-Архангельском кладбище. Зимой 2016 года на могиле певицы установили скульптурный памятник. В 2017 году Дмитрий Шепелев выпустил книгу «Жанна», посвященную Жанне Фриске и ее борьбе с болезнью.
Семейный конфликт
После кончины Жанны Фриске в июне 2015 года разгорелся острый конфликт между ее семьей и Дмитрием Шепелевым. Главным предметом спора стали вопросы опеки над Платоном и наследства.
Шепелев практически полностью пресек общение Платона с бабушкой, дедушкой и тетей по материнской линии, обосновывая это своими опасениями за благополучие сына. После серии скандалов и вооруженных разборок с родней Фриске Дмитрий захотел, чтобы «ребенок рос в спокойствии».
Неприятности начались из-за средств, собранных Первым каналом на лечение Жанны. По словам Шепелева, определенная сумма действительно пошла на медицинские процедуры и терапию. Но не вся. После смерти Жанны Русфонд потребовал обратно неизрасходованные деньги. Но выяснилось, что их сняли родственники Жанны. Образовавшийся долг лег на Платона. Ввиду несамостоятельности ребенка выплачивать его пришлось Шепелеву.
«За несколько дней до смерти Жанны ее родители сняли все средства со счетов. Как это можно объяснить? Любящие бабушка и дедушка будут сделать такое?» — сказал Шепелев в интервью Ксении Собчак.
По его словам, он планировал выкупить долю в совместной с Жанной квартире и оформить ее на себя и сына. Однако в процессе подготовки документов выяснилось, что эта доля была оформлена не на их общего сына Платона, как предполагалось, а на родителей певицы — бабушку и дедушку мальчика.
«Эта история не про любовь. Это история про жадность, воровство и подлость», — прокомментировал ситуацию Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак.
У родственников певицы своя правда. С их слов, они воспитывали внука с самого рождения до момента, когда Шепелев принял решение ограничить их общение.
В программе «Секрет на миллион», посвященной 10-й годовщине смерти Жанны Фриске, ее родители и сестра обвинили Дмитрия Шепелева в том, что он отказался от препарата, который мог бы помочь певице вылечиться. Согласно их заявлениям, Шепелев выбрал для лечения Жанны экспериментальные лекарства, которые не приносили ожидаемого результата, а потом и вовсе передумал продолжать курс терапии, узнав от врачей о том, что «Жанна не будет выглядеть как прежде», и перестал отвечать на звонки.
Владимир Копылов также рассказал, что они решили сохранить столичную недвижимость дочери в неприкосновенности. По его словам, продажа квартиры не входит в планы семьи — это имущество должно перейти сыну певицы Платону.
Сейчас мальчику 12 лет. Его отец рассказывал, что он проявляет интерес к музыке и баскетболу, а также принял участие в съемках сериала «Плакса». Несмотря на сложную ситуацию, семья Фриске надеется, что со временем кровные узы возобладают, хотя и готова к тому, что встреча может так и не состояться.
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