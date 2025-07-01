Одежда, обувь и очки: аналитики узнали, сколько тратят пермяки на подготовку к отпуску

Жители Перми тратят в среднем 14 тысяч рублей на подготовку к летнему отпуску, приобретая в первую очередь одежду, обувь и аксессуары. Об этом сообщили аналитики платформы «Авито».
«В среднем расходы на вещи для отпуска среди пермяков составляют 14 тысяч рублей, 15% горожан ограничиваются суммой менее 5 тысяч. Еще 29% респондентов тратят от 5 до 10 тысяч рублей, 28% — от 10 до 15 тысяч. 14% жителей прикамской столицы закупают вещи на сумму от 15 до 25 тысяч рублей, 14% пермяков готовы тратить больше», — на данные исследования ссылается издание «Пятница».
Самыми востребованными товарами у отдыхающих из Перми остаются летняя одежда (52%) и обувь (47%) — преимущественно шорты, купальники, топы, сандалии и шлепанцы. Кроме того, 47% опрошенных приобретают аксессуары вроде солнцезащитных очков и пляжных сумок, а 45% выбирают косметику и средства для защиты от солнца. Каждый третий пермяк покупает препараты для аптечки, включая средства от аллергии и пластыри. Мужчины чаще выбирают дорожные сумки, рюкзаки и туристические органайзеры (24%), а также снаряжение для плавания и активного отдыха (21% и 17% соответственно).
К концу июня выяснилось, что пермские туристы не отказались от отдыха за рубежом на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Из материала URA.RU вы также узнаете, в каких санаториях Прикамья остались путевки на лето и сколько они стоят.
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