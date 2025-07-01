Задержан предполагаемый лидер банды, устроившей пытки в Каменске-Уральском

В Екатеринбурге задержали Александра Лачугина, которого называют возможным лидером группы парней, которые устроили пытки студенток на автомойке в Каменске-Уральском. Об этом URA.RU сообщил источник.
Лачугин находился в федеральном розыске несколько месяцев. Каменск-Уральский мужчина покинул после того, как уголовное дело о похищении и издевательствах над девушками прогремело на всю страну. «Скоро Лачугину должны избрать меру пресечения», — сказал собеседник агентства.
URA.RU обратилось за комментарием в свердловское СУ СК. В ведомстве от комментариев отказались.
О пытках на мойке стало известно 21 февраля — спустя полтора месяца после случившегося. Тогда, по версии следствия, Давид Анашкин, его брат и их знакомый вывезли четверых студенток. Одну из них жестоко избили, облили водой и пеной. Причиной якобы стал конфликт в мессенджере. Анашкина и двух его соратников после резонанса в медиа арестовали (до этого они разгуливали на свободе — хотя полиция и СК обо всем знали).
Позднее стало известно о других эпизодах банды. К примеру, Анашкин и компания вывозили на мойку подростков, которые якобы своровали деньги с их карты. Юношу жестоко избили, а его девушку запугали изнасилованием. После этого суд арестовал Виктора Кухтина и Ивана Петрова. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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