Сотрудник ФСБ получил травму головы во время задержания главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга Шахина Шыхлински. Видео инцидента опубликовали в telegram-канале Baza.
Мутвалы Шыхлински, сын главы диаспоры, находился за рулем. Он начал сдавать назад и задел одного из сотрудников. Также молодой человек въехал в автомобиль Toyota Camry, который находился позади.
Источник URA.RU в силовой среде, не исключает, что Шыхлински-старший может стать обвиняемым по уголовному делу об убийствах и покушении в 2001, 2010 и 2011 годах. За эти преступления уже арестовали пятерых уроженцев Азербайджана (все вину отрицают). Шахина Шыхлински могут подозревать в организации этих убийств, сказал источник агентства. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!