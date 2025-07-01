01 июля 2025

Сотрудник ФСБ травмировался перед допросом главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге. Видео

Оперативник получил ушиб головы при задержании Шахина Шыхлински в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудник ФСБ получил травму головы
Сотрудник ФСБ получил травму головы Фото:

Сотрудник ФСБ получил травму головы во время задержания главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга Шахина Шыхлински. Видео инцидента опубликовали в telegram-канале Baza.

Мутвалы Шыхлински, сын главы диаспоры, находился за рулем. Он начал сдавать назад и задел одного из сотрудников. Также молодой человек въехал в автомобиль Toyota Camry, который находился позади.

Источник URA.RU в силовой среде, не исключает, что Шыхлински-старший может стать обвиняемым по уголовному делу об убийствах и покушении в 2001, 2010 и 2011 годах. За эти преступления уже арестовали пятерых уроженцев Азербайджана (все вину отрицают). Шахина Шыхлински могут подозревать в организации этих убийств, сказал источник агентства. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.

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Сотрудник ФСБ получил травму головы во время задержания главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга Шахина Шыхлински. Видео инцидента опубликовали в telegram-канале Baza. Мутвалы Шыхлински, сын главы диаспоры, находился за рулем. Он начал сдавать назад и задел одного из сотрудников. Также молодой человек въехал в автомобиль Toyota Camry, который находился позади. Источник URA.RU в силовой среде, не исключает, что Шыхлински-старший может стать обвиняемым по уголовному делу об убийствах и покушении в 2001, 2010 и 2011 годах. За эти преступления уже арестовали пятерых уроженцев Азербайджана (все вину отрицают). Шахина Шыхлински могут подозревать в организации этих убийств, сказал источник агентства. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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