01 июля 2025

На фото из суда у задержанных в Баку россиян заметили следы побоев

© Служба новостей «URA.RU»
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В Minval показали фото избитых россиян, задержанных в Азербайджане
В Minval показали фото избитых россиян, задержанных в Азербайджане Фото:

Лица задержанных по подозрению в якобы наркоторговле граждан России в Азербайджане имеют признаки избиения. Об этом сообщает азербайджанское издание Minval, опубликовавшее 1 июля фотографии с заседания Сабаильского районного суда в своем telegram-канале.

На снимках, сделанных в зале суда, отчетливо видны следы побоев на лицах россиян. Издание отмечает, что в настоящее время суд рассматривает вопрос об избрании меры пресечения для задержанных. По информации Minval, речь идет о гражданах России, задержанных по подозрению в якобы незаконном обороте наркотиков.

Журналисты уточняют, что фотографии были сделаны непосредственно во время судебного заседания. На кадрах видно, что у обвиняемых имеются характерные гематомы и ссадины на лице, которые могли появиться в результате применения силы при задержании. Официальных комментариев от правоохранительных органов Азербайджана по поводу состояния задержанных и обстоятельств их задержания пока не поступало.

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Лица задержанных по подозрению в якобы наркоторговле граждан России в Азербайджане имеют признаки избиения. Об этом сообщает азербайджанское издание Minval, опубликовавшее 1 июля фотографии с заседания Сабаильского районного суда в своем telegram-канале. На снимках, сделанных в зале суда, отчетливо видны следы побоев на лицах россиян. Издание отмечает, что в настоящее время суд рассматривает вопрос об избрании меры пресечения для задержанных. По информации Minval, речь идет о гражданах России, задержанных по подозрению в якобы незаконном обороте наркотиков. Журналисты уточняют, что фотографии были сделаны непосредственно во время судебного заседания. На кадрах видно, что у обвиняемых имеются характерные гематомы и ссадины на лице, которые могли появиться в результате применения силы при задержании. Официальных комментариев от правоохранительных органов Азербайджана по поводу состояния задержанных и обстоятельств их задержания пока не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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