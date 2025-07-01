01 июля 2025

Глава ЛДПР увидел важную деталь в разговоре Путина и Макрона

Слуцкий: разговор Путина и Макрона — признак выхода дипломатии Европы из комы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Слуцкий прокомментировал разговор Путина с Макроном
Слуцкий прокомментировал разговор Путина с Макроном Фото:

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели первый за три года телефонный разговор, что свидетельствует о возобновлении европейской дипломатии. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Как отметил Слуцкий, диалог между Москвой и Парижем необходимо поддерживать вне зависимости от того, совпадают ли позиции сторон. «Разговор президентов России и Франции — первый за последние три года — признак выхода европейской дипломатии из комы. Не Россия прерывала контакты, их оборвали евроястребы», — подчеркнул парламентарий в беседе с РИА Новости.

По данным пресс-службы Кремля, в ходе беседы Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины, развитие конфликта между Ираном и Израилем, а также удары США по иранским ядерным объектам. Лидеры договорились продолжить контакты с целью возможной координации позиций по вопросам Ближнего Востока.

В последний раз главы государств общались по телефону в 2022 году. После этого официальный диалог был фактически заморожен на фоне обострения международной обстановки. Слуцкий считает, что восстановление прямых контактов между Москвой и Парижем может стать важным шагом к снижению напряженности в Европе.

Макрон выразил готовность продолжить диалог с Путиным, говорится в заявлении, распространенном Елисейским дворцом, сообщает агентство Reuters. Макрон отметил, что ожидает скорого достижения соглашения о прекращении огня на территории Украины. Кроме того, он выразил уверенность в возможности поиска сторонами устойчивого и долгосрочного урегулирования конфликта, передает телеканал 360.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели первый за три года телефонный разговор, что свидетельствует о возобновлении европейской дипломатии. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Как отметил Слуцкий, диалог между Москвой и Парижем необходимо поддерживать вне зависимости от того, совпадают ли позиции сторон. «Разговор президентов России и Франции — первый за последние три года — признак выхода европейской дипломатии из комы. Не Россия прерывала контакты, их оборвали евроястребы», — подчеркнул парламентарий в беседе с РИА Новости. По данным пресс-службы Кремля, в ходе беседы Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины, развитие конфликта между Ираном и Израилем, а также удары США по иранским ядерным объектам. Лидеры договорились продолжить контакты с целью возможной координации позиций по вопросам Ближнего Востока. В последний раз главы государств общались по телефону в 2022 году. После этого официальный диалог был фактически заморожен на фоне обострения международной обстановки. Слуцкий считает, что восстановление прямых контактов между Москвой и Парижем может стать важным шагом к снижению напряженности в Европе. Макрон выразил готовность продолжить диалог с Путиным, говорится в заявлении, распространенном Елисейским дворцом, сообщает агентство Reuters. Макрон отметил, что ожидает скорого достижения соглашения о прекращении огня на территории Украины. Кроме того, он выразил уверенность в возможности поиска сторонами устойчивого и долгосрочного урегулирования конфликта, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...