Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели первый за три года телефонный разговор, что свидетельствует о возобновлении европейской дипломатии. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Как отметил Слуцкий, диалог между Москвой и Парижем необходимо поддерживать вне зависимости от того, совпадают ли позиции сторон. «Разговор президентов России и Франции — первый за последние три года — признак выхода европейской дипломатии из комы. Не Россия прерывала контакты, их оборвали евроястребы», — подчеркнул парламентарий в беседе с РИА Новости.
По данным пресс-службы Кремля, в ходе беседы Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины, развитие конфликта между Ираном и Израилем, а также удары США по иранским ядерным объектам. Лидеры договорились продолжить контакты с целью возможной координации позиций по вопросам Ближнего Востока.
В последний раз главы государств общались по телефону в 2022 году. После этого официальный диалог был фактически заморожен на фоне обострения международной обстановки. Слуцкий считает, что восстановление прямых контактов между Москвой и Парижем может стать важным шагом к снижению напряженности в Европе.
Макрон выразил готовность продолжить диалог с Путиным, говорится в заявлении, распространенном Елисейским дворцом, сообщает агентство Reuters. Макрон отметил, что ожидает скорого достижения соглашения о прекращении огня на территории Украины. Кроме того, он выразил уверенность в возможности поиска сторонами устойчивого и долгосрочного урегулирования конфликта, передает телеканал 360.
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