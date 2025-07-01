На вокзал Екатеринбурга впервые приехал «Поезд Памяти». Состав прибыл в Свердловскую область в год 80-летия Великой Победы. Об этом в своем telegram-канале рассказал врио свердловского губернатора Денис Паслер.
«В этом году участниками стали потомки победителей — представители всех 15 бывших союзных республик СССР, чьи родственники плечом к плечу сражались против нацизма. За две недели потомки героев посетят знаковые города России и Белоруссии, жители которых вместе со всей страной приближали Победу», — заявил Паслер.
«Поезд Памяти» представляет собой поездку по городам воинской и трудовой славы. Всего в Екатеринбург прибыло 200 человек. Ребята также посетили музей в Верхней Пышме, где им рассказали о подвигах жителей региона в годы Великой Отечественной войны.
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