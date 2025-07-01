01 июля 2025

Свердловская область стала участником крупной международной акции. Видео

В Екатеринбург впервые приехал «Поезд Памяти»
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Поездка на поезде длится две недели (архивное фото)
Поездка на поезде длится две недели (архивное фото) Фото:

На вокзал Екатеринбурга впервые приехал «Поезд Памяти». Состав прибыл в Свердловскую область в год 80-летия Великой Победы. Об этом в своем telegram-канале рассказал врио свердловского губернатора Денис Паслер.

«В этом году участниками стали потомки победителей — представители всех 15 бывших союзных республик СССР, чьи родственники плечом к плечу сражались против нацизма. За две недели потомки героев посетят знаковые города России и Белоруссии, жители которых вместе со всей страной приближали Победу», — заявил Паслер.

«Поезд Памяти» представляет собой поездку по городам воинской и трудовой славы. Всего в Екатеринбург прибыло 200 человек. Ребята также посетили музей в Верхней Пышме, где им рассказали о подвигах жителей региона в годы Великой Отечественной войны.

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На вокзал Екатеринбурга впервые приехал «Поезд Памяти». Состав прибыл в Свердловскую область в год 80-летия Великой Победы. Об этом в своем telegram-канале рассказал врио свердловского губернатора Денис Паслер. «В этом году участниками стали потомки победителей — представители всех 15 бывших союзных республик СССР, чьи родственники плечом к плечу сражались против нацизма. За две недели потомки героев посетят знаковые города России и Белоруссии, жители которых вместе со всей страной приближали Победу», — заявил Паслер. «Поезд Памяти» представляет собой поездку по городам воинской и трудовой славы. Всего в Екатеринбург прибыло 200 человек. Ребята также посетили музей в Верхней Пышме, где им рассказали о подвигах жителей региона в годы Великой Отечественной войны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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