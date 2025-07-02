Актеру «Универа» Гогунскому грозит 12 лет тюрьмы на Украине

Суд Украины приговорил актера Виталия Гогунского к 12 годам тюрьмы на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд Украины приговорил Виталия Гогунского за поддержку России и благотворительные концерты для ветеранов СВО
Суд Украины приговорил Виталия Гогунского за поддержку России и благотворительные концерты для ветеранов СВО Фото:

Актера Виталия Гогунского, известного по роли «Кузи» из сериала «Универ», суд Украины заочно приговорил к 12 годам лишения свободы. Также актеру запретили проводить мероприятия политического характера.

«Суд постановил определить наказание в виде 12 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организацией и проведением мероприятий политического характера, на срок 12 лет», — сообщено в постановлении. Помимо этого, сообщается, что суд приговорил актера к конфискации всего имущества, а также взыскать с актера 380 долларов в пользу Украины.

Все это связано с тем, что Виталий Гогунский — уроженец Украины, из города Кременчуг Полтавской области. При этом, с начала СВО, актер поддержал сторону России и неоднократно выступал на благотворительных концертах для участников операции. Также, по одному из концертов Гогунский провел в Донецке и Мариуполе для сотрудников МВД, МЧС, Росгвардии и их семей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Актера Виталия Гогунского, известного по роли «Кузи» из сериала «Универ», суд Украины заочно приговорил к 12 годам лишения свободы. Также актеру запретили проводить мероприятия политического характера. «Суд постановил определить наказание в виде 12 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организацией и проведением мероприятий политического характера, на срок 12 лет», — сообщено в постановлении. Помимо этого, сообщается, что суд приговорил актера к конфискации всего имущества, а также взыскать с актера 380 долларов в пользу Украины. Все это связано с тем, что Виталий Гогунский — уроженец Украины, из города Кременчуг Полтавской области. При этом, с начала СВО, актер поддержал сторону России и неоднократно выступал на благотворительных концертах для участников операции. Также, по одному из концертов Гогунский провел в Донецке и Мариуполе для сотрудников МВД, МЧС, Росгвардии и их семей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...