В Госдуме предложили новые меры защиты детей в интернете

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина обратилась в Роскомнадзор (РКН) с обращением о предоставлении ей сведений о текущих и будущих мерах, предпринимаемых ведомством для совершенствования законодательства по части обеспечения безопасности детей в интернете. Крайний срок ответа от РКН указан 7 июля.
«Просим вас в срок до 7 июля 2025 года представить: предложения по совершенствованию законодательства и мер, направленных на повышение уровня информационной безопасности несовершеннолетних, регулирование производства и оборота информационной продукции для детей», — говорится в обращении Останиной в адрес главы РКН Андрея Липова. Информацию передает РИА «Новости».
Кроме того, она попросила представить статистику по количеству обращений, поступивших в ведомство и его региональные подразделения в 2022-2025 годах относительно случаев выявления противоправного контента на интернет-ресурсах. В частности, парламентарий запросила данные с разбивкой по категориям информации, количеству рассмотренных в РКН обращений, числу интернет-ресурсов, к которым был ограничен доступ по итогам рассмотрения жалоб. Также ей нужны сведения о протоколах по административным правонарушениям и лицах, привлеченных к ответственности после проверок.
Помимо этого, Нина Останина просит предоставить аналитическую оценку эффективности действующих мер по защите несовершеннолетних от контента, наносящего ущерб их здоровью и развитию. В частности, речь идет об информации, распространяемой через печатные издания, аудио- и видеоматериалы, а также посредством компьютерных игр.
Ранее Роскомнадзор опубликовал отчет за 2024 год, посвященный итогам надзора за исполнением законов РФ по защите детей от вредной информации. Как отметила Останина, анализ содержания документа говорит о том, что ведомство не осуществляло контроль за соблюдением указанных норм во взаимодействии с поднадзорными субъектами, а также не проводило документарных и выездных контролей.
С 1 сентября 2025 года в России начнет действовать приказ Минкультуры о запрете на выдачу прокатных удостоверений фильмам, в которых россиянам пропагандируют идеологию чайлдфри* (запрещена в РФ), подразумевающую сознательный отказ от рождения детей. В Роскомнадзоре объяснили, что зарубежные фильмы и сериалы — «Карточный домик», «Секс в большом городе», «Игра престолов» и «Гарри Поттер» — не попадут под этот запрет.
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