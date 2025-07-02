Загорелся дом в городе Льгов: карта атак БПЛА на утро 2 июля

Ночью на 2 июля беспилотники вооруженных сил Украины атаковали Курскую область. По сообщению губернатора Курской области Александра Хинштейна, атака обошлась без пострадавших. Из наземных повреждений лишь один дом в городе Льгов, в результате атаки которого произошло возгорание.
Позже стало известно об атаке на БПЛА ВСУ на Ростовскую область. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поделился информацией. По его словам, все БПЛА над городом Новошахтинск и Аксайским районом сбиты силами ПВО. Также пострадавших нет. Какие российские территории были атакованы на 2 июля — в карте URA.RU.
Загорелся дом в городе Льгов
БПЛА Украины атаковали город Льгов в Курской области, пострадал лишь один дом. Об этом сообщает губернатор Александр Хинштейн.
«Вражеские беспилотники атаковали город Льгов. В результате ударов произошло возгорание одноэтажного 3-квартирного дома», — написал Хинштейн в своем telegram-канале.
По его словам, пострадавших нет, а на месте происшествия работают пожарные и оперативные службы. Губернатор отметил, что по его поручению глава города находится там же.
БПЛА в Ростовской области
Также беспилотники ВСУ атаковали Ростовскую область. А именно Новошахтинск и Аксайский район. Об этом сообщает врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
«Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили атаку врага, уничтожив БПЛА в Новошахтинске и Аксайском районе», — написал Слюсарь в своем telegram-канале.
По его словам, все БПЛА были сбиты, пострадавших нет. Разрушений на земле также не зафиксировано.
Данные Минобороны
Всего за ночь российские системы ПВО ликвидировали пять украинских БПЛА. Эти данные опубликовано Минобороны РФ в своем telegram-канале.
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