Трое подростков утонули в озере в Приморье

В прокуратуре Приморского края сообщили о начале проверки по делу о том, что в озере у села Абрамовка Михайловского района утонули трое несовершеннолетних. Отмечается, что этот водоем не предназначен для купания.
«Предварительно установлено, что 1 июля 2025 года во время купания на озере в районе с. Абрамовка Михайловского района пропали две девочки 13 и 17 лет, а также 18-летний парень», — говорится в заявлении прокуратуры в telegram-канале. В ходе поисково-спасательных мероприятий уже обнаружили тела всех троих погибших.
Известно, что для координации работы правоохранителей и экстренных служб на место происшествия прибыл зампрокурора Михайловского района Павел Заневский. Ведомством признано обоснованным возбуждение уголовного дела по статье о причинение смерти по неосторожности. Проведение и результаты расследования находятся на контроле надзорного ведомства. Его представители также дадут оценку работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Несколько дней назад в реке Болда в селе Началово Астраханской области утонули двое подростков. По этому факту Следственный комитет РФ начал доследственную проверку. Отмечается, что инцидент произошел во время купания четверых детей в реке. Как уточнили в Следкоме, двое из купавшихся, 10-ти и 12-ти лет, утонули при очевидных обстоятельствах, передает деловое издание «Взгляд».
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