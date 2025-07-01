Банк поплатился крупной суммой за психологическое давление на свердловчанина

В Свердловской области судебные приставы в ходе проверки оштрафовали банк на 300 тысяч рублей за навязчивые звонки должнику и психологическое давление. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ГУФССП России.
«Установлено, что банк неоднократно нарушал п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ. В некоторых случаях взаимодействие с должником осуществлялось более восьми раз за месяц, а также осуществлялось психологическое давление», — пояснили там.
Банк привлекли к административной ответственности и назначили штраф в 300 тысяч рублей. На данный момент он полностью погашен.
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