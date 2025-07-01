Forbes включил несколько челябинских вузов в список для легкого поступления

Несколько челябинских вузов вошло в список самых доступных по баллам для поступающих. В основном в списке филиалы, но есть и университет, который находится в южноуральской столице.
«Forbes Education выяснил, в какие высшие учебные заведения могут пройти абитуриенты, показавшие на экзаменах не самые выдающиеся результаты. В итоге появился список из ста таких университетов», — заявили в издании.
Самым доступным среди челябинских вузов оказался Институт агроинженерии — филиал Южно-Уральского государственного аграрного университета в Челябинске. Учебное заведение заняло девятую строчку по стране. Попасть туда можно, набрав от 48,13 балла. Это средний балл для зачисления на студенческие места вуза. Причем, оказаться на бюджетном месте не сильно сложнее: проходной балл — 48,37. Коммерческое место «весит» чуть меньше — 41,94 балла. Филиал вуза в Миасском тоже доступен. Он оказался на 32-м месте со средним показателем 51,84 балла. Основная организация, ЮУрГАУ, тоже в списке. Она заняла 66 место с показателем среднего балла на уровне 54,81.
В рейтинге Forbes Челябинский институт путей сообщения — филиал Уральского государственного университета путей сообщения расположился на 24 месте. Чтобы стать его студентом, достаточно иметь 51 балл. Желающие учиться в соседнем регионе, могут отправиться в Белорецкий филиал Магнитогорского государственного технического университета имени Г. И. Носова (Башкортостан). Там для учебы надо предъявить результаты ЕГЭ с 55 баллами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!