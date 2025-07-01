Прокуратура ХМАО добилась увольнения мэра по утрате доверия

Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура добилась увольнения по утрате доверия главы поселения Нялинское Андрея Кузнецова. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
«По результатам проверки прокурор внес в представительный орган муниципального образования представление об устранении нарушений федерального законодательства. Требования прокурора удовлетворены, за допущенное нарушение антикоррупционного законодательства досрочно прекращены полномочия главы сельского поселения в связи с утратой доверия», — сообщается на сайте прокуратуры ХМАО.
Надзорное ведомство выявило, что бывший глава поселения трудоустроил в администрацию близкого родственника. Кроме того, заполняя справки о доходах он не указал, что замещал должность гендиректора и учредителя коммерческой организации будучи главой сельского поселения.
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