01 июля 2025

Прокуратура ХМАО добилась увольнения мэра по утрате доверия

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура добилась увольнения главы сельского поселения по утрате доверия из-за конфликта интересов
Прокуратура добилась увольнения главы сельского поселения по утрате доверия из-за конфликта интересов Фото:

Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура добилась увольнения по утрате доверия главы поселения Нялинское Андрея Кузнецова. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

«По результатам проверки прокурор внес в представительный орган муниципального образования представление об устранении нарушений федерального законодательства. Требования прокурора удовлетворены, за допущенное нарушение антикоррупционного законодательства досрочно прекращены полномочия главы сельского поселения в связи с утратой доверия», — сообщается на сайте прокуратуры ХМАО.

Надзорное ведомство выявило, что бывший глава поселения трудоустроил в администрацию близкого родственника. Кроме того, заполняя справки о доходах он не указал, что замещал должность гендиректора и учредителя коммерческой организации будучи главой сельского поселения.

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Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура добилась увольнения по утрате доверия главы поселения Нялинское Андрея Кузнецова. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства. «По результатам проверки прокурор внес в представительный орган муниципального образования представление об устранении нарушений федерального законодательства. Требования прокурора удовлетворены, за допущенное нарушение антикоррупционного законодательства досрочно прекращены полномочия главы сельского поселения в связи с утратой доверия», — сообщается на сайте прокуратуры ХМАО. Надзорное ведомство выявило, что бывший глава поселения трудоустроил в администрацию близкого родственника. Кроме того, заполняя справки о доходах он не указал, что замещал должность гендиректора и учредителя коммерческой организации будучи главой сельского поселения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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