Shot: астраханский душитель отправился в зону СВО

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Астраханский душитель отправился в подразделение штурмовиков, пишет Shot
Астраханский душитель отправился в подразделение штурмовиков, пишет Shot Фото:

Ваган Сафарян по прозвищу «Астраханский душитель» отправился на СВО, а уголовное дело приостановлено. Об этом пишет Life.

«Ваган Сафарян, известный как астраханский душитель весной этого года ушёл на СВО», — написано в материале. По информации, его отправили в Штурмовое подразделение. Перед отправлением Сафарян просидел 19 лет за убийства.

В 1998 году «астраханский душитель» совершил два убийства за 45 тысяч рублей. Тогда он убил 67-летнюю женщину и ее 37-летнюю дочь. Затем, уже в 2004 году, совершил третье убийство из-за карточного долга, после которого его и задержали. В 2023 году его выпустили раньше срока, но потом арестовали снова из-за причастности к другим убийствам.

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Ваган Сафарян по прозвищу «Астраханский душитель» отправился на СВО, а уголовное дело приостановлено. Об этом пишет Life. «Ваган Сафарян, известный как астраханский душитель весной этого года ушёл на СВО», — написано в материале. По информации, его отправили в Штурмовое подразделение. Перед отправлением Сафарян просидел 19 лет за убийства. В 1998 году «астраханский душитель» совершил два убийства за 45 тысяч рублей. Тогда он убил 67-летнюю женщину и ее 37-летнюю дочь. Затем, уже в 2004 году, совершил третье убийство из-за карточного долга, после которого его и задержали. В 2023 году его выпустили раньше срока, но потом арестовали снова из-за причастности к другим убийствам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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