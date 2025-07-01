Арестованный екатеринбургский адвокат сознался в оговоре

Адвокат из Екатеринбурга Юрий Ильичев, которого обвиняют в мошенничестве, признался в оговоре, сказала URA.RU его защитник Ольга Кезик. Ильичев, по версии следствия, якобы собирался кинуть «авторитета», который попал под уголовное преследование.
О задержании Ильичева стало известно 22 мая. Силовики поймали его после того, как он якобы получил полмиллиона рублей от Кирилла Ларина. Последнего называют лидером группы обнальщиков. Следствие считает, что Ильичев обманул Ларина, взяв деньги, а соглашение с ним не заключил. А Ларин действовал через товарища и под присмотром силовиков.
«Наша позиция — признательная, но не в части суммы. Юрий написал явку с повинной, а позже признался, что оговорил других людей. Их фамилии озвучить не могу», — сказала Кезик.
1 июля Ильичеву продлили срок содержания под стражей до 25 июля. Защита считает решение необоснованным. «Есть признательные показания. К тому же он неоднократно оказывал помощь СВО. Будем обжаловать арест», — заключила Кезик.
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