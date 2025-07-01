01 июля 2025

Посольство РФ в Азербайджане раскрыло, как спасает задержанного екатеринбуржца

Посольство РФ в Азербайджане: по всем задержанным готовятся документы и ноты
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие школы. Тюмень, флаг россии
В посольстве РФ ведется работа по освобождению задержанных Фото:

Посольство РФ в Азербайджане активно работает над разрешением ситуации, сложившейся после массового задержания россиян в Баку. Об этом URA.RU сообщили в дипломатическом представительстве.

«Наши сотрудники работают. Мы не можем в чужом государстве прийти и забрать людей. Но готовятся документы по всем задержанным, отправляются в министерство иностранных дел Российской Федерации. Готовятся ноты, чтобы наших граждан освободили в ближайшее время», — сказал представитель посольства. Он добавил, что это касается и 35-летнего жителя Екатеринбурга Александра Вайсеро, который, предположительно, вместе с остальными россиянами сейчас находится в азербайджанском изоляторе.

Вайсеро и еще семеро граждан России были задержаны по подозрению в организации незаконного оборота наркотиков и совершении киберпреступлений. Их обвинили в якобы транзитной перевозке наркотических веществ из Ирана и их распространении через интернет.

Азербайджанские СМИ публиковали видео задержания, где россиян, в том числе и Вайсеро, заставляли передвигаться гуськом. На кадрах уже из зала суда на лицах задержанных были видны следы побоев.

Родственники Вайсеро сообщали свердловским изданиям, что Александр по роду деятельности программист, а в Баку улетел вместе с другом в отпуск. Спустя время к нему должна была присоединиться невеста. О задержании мужчины они узнали из прессы, связи с ним сейчас нет.

Видео: МВД Азербайджанской Республики

Александр Вайсеро среди задержанных
Александр Вайсеро среди задержанных
Фото:

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Посольство РФ в Азербайджане активно работает над разрешением ситуации, сложившейся после массового задержания россиян в Баку. Об этом URA.RU сообщили в дипломатическом представительстве. «Наши сотрудники работают. Мы не можем в чужом государстве прийти и забрать людей. Но готовятся документы по всем задержанным, отправляются в министерство иностранных дел Российской Федерации. Готовятся ноты, чтобы наших граждан освободили в ближайшее время», — сказал представитель посольства. Он добавил, что это касается и 35-летнего жителя Екатеринбурга Александра Вайсеро, который, предположительно, вместе с остальными россиянами сейчас находится в азербайджанском изоляторе. Вайсеро и еще семеро граждан России были задержаны по подозрению в организации незаконного оборота наркотиков и совершении киберпреступлений. Их обвинили в якобы транзитной перевозке наркотических веществ из Ирана и их распространении через интернет. Азербайджанские СМИ публиковали видео задержания, где россиян, в том числе и Вайсеро, заставляли передвигаться гуськом. На кадрах уже из зала суда на лицах задержанных были видны следы побоев. Родственники Вайсеро сообщали свердловским изданиям, что Александр по роду деятельности программист, а в Баку улетел вместе с другом в отпуск. Спустя время к нему должна была присоединиться невеста. О задержании мужчины они узнали из прессы, связи с ним сейчас нет. Видео: МВД Азербайджанской Республики
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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