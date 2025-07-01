Посольство РФ в Азербайджане раскрыло, как спасает задержанного екатеринбуржца

Посольство РФ в Азербайджане: по всем задержанным готовятся документы и ноты

02 июля 2025 в 12:59 Размер текста - 17 +

В посольстве РФ ведется работа по освобождению задержанных Фото: Денис Моргунов © URA.RU Посольство РФ в Азербайджане активно работает над разрешением ситуации, сложившейся после массового задержания россиян в Баку. Об этом URA.RU сообщили в дипломатическом представительстве. «Наши сотрудники работают. Мы не можем в чужом государстве прийти и забрать людей. Но готовятся документы по всем задержанным, отправляются в министерство иностранных дел Российской Федерации. Готовятся ноты, чтобы наших граждан освободили в ближайшее время», — сказал представитель посольства. Он добавил, что это касается и 35-летнего жителя Екатеринбурга Александра Вайсеро, который, предположительно, вместе с остальными россиянами сейчас находится в азербайджанском изоляторе. Вайсеро и еще семеро граждан России были задержаны по подозрению в организации незаконного оборота наркотиков и совершении киберпреступлений. Их обвинили в якобы транзитной перевозке наркотических веществ из Ирана и их распространении через интернет. Азербайджанские СМИ публиковали видео задержания, где россиян, в том числе и Вайсеро, заставляли передвигаться гуськом. На кадрах уже из зала суда на лицах задержанных были видны следы побоев.



Родственники Вайсеро сообщали свердловским изданиям, что Александр по роду деятельности программист, а в Баку улетел вместе с другом в отпуск. Спустя время к нему должна была присоединиться невеста. О задержании мужчины они узнали из прессы, связи с ним сейчас нет. Видео: МВД Азербайджанской Республики Александр Вайсеро среди задержанных Фото: скрин с видео Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Посольство РФ в Азербайджане активно работает над разрешением ситуации, сложившейся после массового задержания россиян в Баку. Об этом URA.RU сообщили в дипломатическом представительстве. «Наши сотрудники работают. Мы не можем в чужом государстве прийти и забрать людей. Но готовятся документы по всем задержанным, отправляются в министерство иностранных дел Российской Федерации. Готовятся ноты, чтобы наших граждан освободили в ближайшее время», — сказал представитель посольства. Он добавил, что это касается и 35-летнего жителя Екатеринбурга Александра Вайсеро, который, предположительно, вместе с остальными россиянами сейчас находится в азербайджанском изоляторе. Вайсеро и еще семеро граждан России были задержаны по подозрению в организации незаконного оборота наркотиков и совершении киберпреступлений. Их обвинили в якобы транзитной перевозке наркотических веществ из Ирана и их распространении через интернет. Азербайджанские СМИ публиковали видео задержания, где россиян, в том числе и Вайсеро, заставляли передвигаться гуськом. На кадрах уже из зала суда на лицах задержанных были видны следы побоев. Родственники Вайсеро сообщали свердловским изданиям, что Александр по роду деятельности программист, а в Баку улетел вместе с другом в отпуск. Спустя время к нему должна была присоединиться невеста. О задержании мужчины они узнали из прессы, связи с ним сейчас нет. Видео: МВД Азербайджанской Республики