01 июля 2025

«Всегда будем в первых рядах»: депутат Ботов поздравил челябинских ветеранов боевых действий. Фото

Депутат Ботов поздравил челябинских ветеранов боевых действий
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат Ботов принял участие в праздничном концерте в честь ветеранов боевых действий
Депутат Ботов принял участие в праздничном концерте в честь ветеранов боевых действий Фото:

Депутат гордумы Челябинска Евгений Ботов в День ветеранов боевых действий, 1 июля, принял участие в праздничном концерте и поздравил участников боевых действий. Ботов заявил в разговоре с URA.RU, что ветераны являются примером мужества и патриотизма для молодежи.

«Ветераны боевых действий — это люди, которые, не считаясь с жизнью и здоровьем, вставали на защиту интересов нашей Родины. Они всегда будут примером для младших поколений. Мы не за войну, но, если потребуется защитить свою страну — всегда будем в первых рядах», — отметил Ботов.

Со сцены депутат пожелал ветеранам крепкого здоровья. Он также признался, что выступления детей на концерте были настолько трогательными, что едва сдерживал слезы.

День ветеранов боевых действий отмечается в России 1 июля с 2009 года. Дата посвящена военнослужащим и сотрудникам силовых структур, участвовавшим в вооруженных конфликтах.

Евгений Ботов (второй слева) пожелал ветеранам боевых действий крепкого здоровья
Евгений Ботов (второй слева) пожелал ветеранам боевых действий крепкого здоровья
Фото:

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Депутат гордумы Челябинска Евгений Ботов в День ветеранов боевых действий, 1 июля, принял участие в праздничном концерте и поздравил участников боевых действий. Ботов заявил в разговоре с URA.RU, что ветераны являются примером мужества и патриотизма для молодежи. «Ветераны боевых действий — это люди, которые, не считаясь с жизнью и здоровьем, вставали на защиту интересов нашей Родины. Они всегда будут примером для младших поколений. Мы не за войну, но, если потребуется защитить свою страну — всегда будем в первых рядах», — отметил Ботов. Со сцены депутат пожелал ветеранам крепкого здоровья. Он также признался, что выступления детей на концерте были настолько трогательными, что едва сдерживал слезы. День ветеранов боевых действий отмечается в России 1 июля с 2009 года. Дата посвящена военнослужащим и сотрудникам силовых структур, участвовавшим в вооруженных конфликтах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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