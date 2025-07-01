Депутат гордумы Челябинска Евгений Ботов в День ветеранов боевых действий, 1 июля, принял участие в праздничном концерте и поздравил участников боевых действий. Ботов заявил в разговоре с URA.RU, что ветераны являются примером мужества и патриотизма для молодежи.
«Ветераны боевых действий — это люди, которые, не считаясь с жизнью и здоровьем, вставали на защиту интересов нашей Родины. Они всегда будут примером для младших поколений. Мы не за войну, но, если потребуется защитить свою страну — всегда будем в первых рядах», — отметил Ботов.
Со сцены депутат пожелал ветеранам крепкого здоровья. Он также признался, что выступления детей на концерте были настолько трогательными, что едва сдерживал слезы.
День ветеранов боевых действий отмечается в России 1 июля с 2009 года. Дата посвящена военнослужащим и сотрудникам силовых структур, участвовавшим в вооруженных конфликтах.
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