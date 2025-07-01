Сколько нужно работать, чтобы купить подержанную Lada в Свердловской области

Покупка подержанной Lada Vesta обойдется свердловчанам в 14,8 медианной зарплаты. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Авто.ру».
Что касается иностранных автомобилей, Hyundai Solaris свердловчане могут купить за 18,5 медианных зарплат. При подсчете средней цены учитывалась стоимость авто возрастом от трех до десяти лет, с пробегом не более 200 тысяч километров.
Отмечается, что средняя стоимость подержанной Lada Vesta в УФО составила 1,04 миллиона рублей (-2,3% в сравнении с декабрем 2024 года). Hyundai Solaris не изменился в цене, этот автомобиль можно было купить в среднем за 1,2 миллиона рублей.
По итогам первого полугодия 2025-го уровень зарплаты в Уральском федеральном округе составил 70 тысяч рублей. Таким образом, он практически не изменился и равен значению декабря, сообщили аналитики сервиса HeadHunter.
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