01 июля 2025

Сколько нужно работать, чтобы купить подержанную Lada в Свердловской области

Свердловчанам потребуется 14,8 медианной зарплаты чтобы купить авто Lada
© Служба новостей «URA.RU»
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Для подсчета учитывались цены на авто возрастом от трех до десяти лет
Для подсчета учитывались цены на авто возрастом от трех до десяти лет Фото:

Покупка подержанной Lada Vesta обойдется свердловчанам в 14,8 медианной зарплаты. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Авто.ру».

Что касается иностранных автомобилей, Hyundai Solaris свердловчане могут купить за 18,5 медианных зарплат. При подсчете средней цены учитывалась стоимость авто возрастом от трех до десяти лет, с пробегом не более 200 тысяч километров.

Отмечается, что средняя стоимость подержанной Lada Vesta в УФО составила 1,04 миллиона рублей (-2,3% в сравнении с декабрем 2024 года). Hyundai Solaris не изменился в цене, этот автомобиль можно было купить в среднем за 1,2 миллиона рублей. 

По итогам первого полугодия 2025-го уровень зарплаты в Уральском федеральном округе составил 70 тысяч рублей. Таким образом, он практически не изменился и равен значению декабря, сообщили аналитики сервиса HeadHunter.

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Покупка подержанной Lada Vesta обойдется свердловчанам в 14,8 медианной зарплаты. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Авто.ру». Что касается иностранных автомобилей, Hyundai Solaris свердловчане могут купить за 18,5 медианных зарплат. При подсчете средней цены учитывалась стоимость авто возрастом от трех до десяти лет, с пробегом не более 200 тысяч километров. Отмечается, что средняя стоимость подержанной Lada Vesta в УФО составила 1,04 миллиона рублей (-2,3% в сравнении с декабрем 2024 года). Hyundai Solaris не изменился в цене, этот автомобиль можно было купить в среднем за 1,2 миллиона рублей.  По итогам первого полугодия 2025-го уровень зарплаты в Уральском федеральном округе составил 70 тысяч рублей. Таким образом, он практически не изменился и равен значению декабря, сообщили аналитики сервиса HeadHunter.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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