«Уголовный абсурд»: защита Карапетяна отвергает обвинения в призывах к мятежу

Российский бизнесмен Самвел Карапетян, задержанный в Ереване, обвиняется в призывах к захвату власти, однако в его публичных заявлениях не содержится подобных призывов. Дело против Карапетяна является «правовым абсурдом» и не имеет под собой юридических оснований. Об этом заявил адвокат Арам Вардеванян.
«Дело о призыве к захвату власти в условиях отсутствия призыва — это уголовный абсурд», — сказал Вардеванян на пресс-конференции в Ереване, передает ТАСС. По его словам, в материалах следствия отсутствуют доказательства фактических призывов к мятежу, что делает уголовное преследование необоснованным.
Защита Карапетяна утверждает, что уголовное дело носит признаки политического преследования. По словам адвоката, давление на бизнесмена усилилось после заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В своих публикациях, как отмечает Вардеванян, Пашинян прямо пригрозил политическими репрессиями в адрес Карапетяна. Поводом для преследования стали публичные высказывания Карапетяна по поводу ситуации вокруг Армянской апостольской церкви.
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