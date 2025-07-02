«Уголовный абсурд»: защита Карапетяна отвергает обвинения в призывах к мятежу

Адвокат заявил, что дело против Карапетяна является правовым абсурдом
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Давление на бизнесмена усилилось после заявлений Никола Пашиняна
Давление на бизнесмена усилилось после заявлений Никола Пашиняна Фото:
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Российский бизнесмен Самвел Карапетян, задержанный в Ереване, обвиняется в призывах к захвату власти, однако в его публичных заявлениях не содержится подобных призывов. Дело против Карапетяна является «правовым абсурдом» и не имеет под собой юридических оснований. Об этом заявил адвокат Арам Вардеванян.

«Дело о призыве к захвату власти в условиях отсутствия призыва — это уголовный абсурд», — сказал Вардеванян на пресс-конференции в Ереване, передает ТАСС. По его словам, в материалах следствия отсутствуют доказательства фактических призывов к мятежу, что делает уголовное преследование необоснованным.

Защита Карапетяна утверждает, что уголовное дело носит признаки политического преследования. По словам адвоката, давление на бизнесмена усилилось после заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В своих публикациях, как отмечает Вардеванян, Пашинян прямо пригрозил политическими репрессиями в адрес Карапетяна. Поводом для преследования стали публичные высказывания Карапетяна по поводу ситуации вокруг Армянской апостольской церкви.

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Российский бизнесмен Самвел Карапетян, задержанный в Ереване, обвиняется в призывах к захвату власти, однако в его публичных заявлениях не содержится подобных призывов. Дело против Карапетяна является «правовым абсурдом» и не имеет под собой юридических оснований. Об этом заявил адвокат Арам Вардеванян. «Дело о призыве к захвату власти в условиях отсутствия призыва — это уголовный абсурд», — сказал Вардеванян на пресс-конференции в Ереване, передает ТАСС. По его словам, в материалах следствия отсутствуют доказательства фактических призывов к мятежу, что делает уголовное преследование необоснованным. Защита Карапетяна утверждает, что уголовное дело носит признаки политического преследования. По словам адвоката, давление на бизнесмена усилилось после заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В своих публикациях, как отмечает Вардеванян, Пашинян прямо пригрозил политическими репрессиями в адрес Карапетяна. Поводом для преследования стали публичные высказывания Карапетяна по поводу ситуации вокруг Армянской апостольской церкви.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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