Совет директоров пермского стратегического ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) в июне 2025 года принял решение о предоставлении крупного заема на 470 млн рублей. Получатель денег не раскрывается, но предприятие планирует получить в виде процентов почти такую же сумму. Сам завод сейчас является убыточным. На предприятии это, в том числе, объясняют снижением мировых цен на основные виды продукции. Что выпускают на СМЗ и чем еще он известен — в материале URA.RU.
Когда основан завод
Соликамский магниевый завод — старейший из действующих магниевых заводов в мире. Начало строительства предприятия положила знаменитая фраза Иосифа Сталина «Магний нужен стране, как воздух!». Глава советского государства произнес ее в 1929 году. А уже в 1936 году первая ванна цеха электролиза СМЗ выдала стране первый магний.
Приватизация и основной акционер завода
В 1993 году состоялось первое в истории собрание акционеров АО «СМЗ». После приватизации его собственники не раз менялись. Среди них часто присутствовали и зарубежные акционеры. В 2014 году контроль над «СМЗ» вернул миллиардер Петр Кондрашев, который через кипрские офшоры, в частности, выкупил у структур предпринимателей из списка Forbes Сулеймана Керимова и Михаила Прохорова крупный пакет акций.
Национализация предприятия
В 2022 году суд по иску Генпрокуратуры РФ изъял 89% акций предприятия в пользу государства. В 2023 году по указу Владимира Путина управление перешло к структурам госкорпорации «Росатом», а директором был назначен Руслан Димухамедов. Он ранее занимался развитием редкоземельного производства в горнодобывающем дивизионе «Росатома» и отвечал за горнорудные проекты.
Что производит завод сегодня
Сегодня СМЗ производит 72% товарного магния в России, 99% редкоземельных элементов, 3,6% губчатого титана, а также примерно 100% чистого ниобия и тантала. Продукция завода представлена в трех сегментах. Это магниевое производство (магний и магниевые сплавы, флюсы и прочее), редкометальная продукция (оксиды и хлориды ниобия, тантала и титана, карбонаты и оксиды редкоземельных элементов, титановая губка). Также завод выпускает химпродукты, в том числе раствор хлорида кальция, жидкий хлор, известь и известковое молоко.
Финансовые показатели
В 2022 году, когда шел процесс национализации, завод получил рекордную чистую прибыль — 3,5 млрд рублей, а в 2024 году компания получила убыток на сумму более 1,1 млрд рублей. На самом предприятии ухудшение финансовых показателей объяснили резким снижением мировых и российских цен на основные виды продукции и ростом себестоимости производства.
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