Лидера банды мучителей с каменской автомойки арестовали в Екатеринбурге. Фото, видео

02 июля 2025 в 18:45 Размер текста - 17 +

Александр Лачугин останется под стражей до 1 сентября Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Каменске-Уральском парни 5 часов издевались над девушками Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу 35-летнего Александра Лачугина, которого называют лидером банды мучителей с автомойки в Каменске-Уральском, где издевались над студентками. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. По данным URA.RU, Лачугина задержали 1 июля в Верх-Исетском районе, где он несколько месяцев скрывался от силовиков. Его обвиняют в похищении организованной группой в отношении заведомо несовершеннолетних (п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ), а также в вымогательстве, совершенном организованной группой (п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Под стражей он будет до 1 сентября. Об издевательствах на автомойке стало известно 22 февраля, хотя события произошли в начале января. По версии следствия, Давид Анашкин, его брат и общие знакомые вывезли четверых студенток на мойку. Там их избили, облили водой и пеной. Причиной якобы стал конфликт Анашкина-старшего с одной из жертв. После этого его и двух фигурантов арестовали. Позднее в уголовном деле появились новые эпизоды. Следователи установили, что банда и ранее вывозила потерпевших на мойку, где издевалась над ними. Со многих требовали деньги. Позже были арестованы Виктор Кухтин, Иван Петров. Все новости по теме агентство собирает — в этом сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу 35-летнего Александра Лачугина, которого называют лидером банды мучителей с автомойки в Каменске-Уральском, где издевались над студентками. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. По данным URA.RU, Лачугина задержали 1 июля в Верх-Исетском районе, где он несколько месяцев скрывался от силовиков. Его обвиняют в похищении организованной группой в отношении заведомо несовершеннолетних (п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ), а также в вымогательстве, совершенном организованной группой (п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Под стражей он будет до 1 сентября. Об издевательствах на автомойке стало известно 22 февраля, хотя события произошли в начале января. По версии следствия, Давид Анашкин, его брат и общие знакомые вывезли четверых студенток на мойку. Там их избили, облили водой и пеной. Причиной якобы стал конфликт Анашкина-старшего с одной из жертв. После этого его и двух фигурантов арестовали. Позднее в уголовном деле появились новые эпизоды. Следователи установили, что банда и ранее вывозила потерпевших на мойку, где издевалась над ними. Со многих требовали деньги. Позже были арестованы Виктор Кухтин, Иван Петров. Все новости по теме агентство собирает — в этом сюжете URA.RU.