В Челябинске пройдет парад в честь Дня семьи

В парке Челябинска пройдет парад в честь Дня семьи, любви и верности. Мероприятие состоится в третий раз, сообщили в пресс-службе городской мэрии.
«8 июля, в День семьи, любви и верности, в центре города вновь соберутся те, для кого семья — это главное, кто хранит тепло домашнего очага и чтит традиционные ценности. Организаторы приглашают всех — молодожёнов, родителей с детьми, бабушек и дедушек — каждого, кто считает семью высшей ценностью», — уточнили в пресс-службе мэрии города.
Сбор участников запланирован на 18:00 на площади возле памятника И.В. Курчатову, а начало шествия назначено на 18:30. Колонна проследует по пешеходной зоне проспекта Ленина до улицы Энтузиастов, после чего продолжит движение к главному входу в парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина. В 19:00 в парке стартует концертная программа с участием городских творческих коллективов, а также состоится церемония награждения многодетных и «золотых» семей.
С 18:00 до 19:30 будут закрыты для прохода пешеходный переход от памятника И.В. Курчатову к пешеходному бульвару вдоль четной стороны проспекта Ленина, а также парковочная зона у главного корпуса ЮУрГУ и пешеходный переход по улице Коммуны перед центральным входом в парк им. Ю.А. Гагарина.
В этот вечер также ограничат движение машин на четырех участках дорог. Это улица Коммуны от улицы Энгельса до 2-го Институтского переулка; улица Энтузиастов от Коммуны до проспекта Ленина; дублер проспекта Ленина от улицы Лесопарковой до улицы Энтузиастов и улица Лесопарковая от пересечения с проспектом Ленина до входа в парк.
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