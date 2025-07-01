01 июля 2025

В Челябинске пройдет парад в честь Дня семьи

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Парад проходит уже в третий раз
Парад проходит уже в третий раз Фото:

В парке Челябинска пройдет парад в честь Дня семьи, любви и верности. Мероприятие состоится в третий раз, сообщили в пресс-службе городской мэрии.

«8 июля, в День семьи, любви и верности, в центре города вновь соберутся те, для кого семья — это главное, кто хранит тепло домашнего очага и чтит традиционные ценности. Организаторы приглашают всех — молодожёнов, родителей с детьми, бабушек и дедушек — каждого, кто считает семью высшей ценностью», — уточнили в пресс-службе мэрии города.

Сбор участников запланирован на 18:00 на площади возле памятника И.В. Курчатову, а начало шествия назначено на 18:30. Колонна проследует по пешеходной зоне проспекта Ленина до улицы Энтузиастов, после чего продолжит движение к главному входу в парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина. В 19:00 в парке стартует концертная программа с участием городских творческих коллективов, а также состоится церемония награждения многодетных и «золотых» семей.

С 18:00 до 19:30 будут закрыты для прохода пешеходный переход от памятника И.В. Курчатову к пешеходному бульвару вдоль четной стороны проспекта Ленина, а также парковочная зона у главного корпуса ЮУрГУ и пешеходный переход по улице Коммуны перед центральным входом в парк им. Ю.А. Гагарина.

В этот вечер также ограничат движение машин на четырех участках дорог. Это улица Коммуны от улицы Энгельса до 2-го Институтского переулка; улица Энтузиастов от Коммуны до проспекта Ленина; дублер проспекта Ленина от улицы Лесопарковой до улицы Энтузиастов и улица Лесопарковая от пересечения с проспектом Ленина до входа в парк.

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В парке Челябинска пройдет парад в честь Дня семьи, любви и верности. Мероприятие состоится в третий раз, сообщили в пресс-службе городской мэрии. «8 июля, в День семьи, любви и верности, в центре города вновь соберутся те, для кого семья — это главное, кто хранит тепло домашнего очага и чтит традиционные ценности. Организаторы приглашают всех — молодожёнов, родителей с детьми, бабушек и дедушек — каждого, кто считает семью высшей ценностью», — уточнили в пресс-службе мэрии города. Сбор участников запланирован на 18:00 на площади возле памятника И.В. Курчатову, а начало шествия назначено на 18:30. Колонна проследует по пешеходной зоне проспекта Ленина до улицы Энтузиастов, после чего продолжит движение к главному входу в парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина. В 19:00 в парке стартует концертная программа с участием городских творческих коллективов, а также состоится церемония награждения многодетных и «золотых» семей. С 18:00 до 19:30 будут закрыты для прохода пешеходный переход от памятника И.В. Курчатову к пешеходному бульвару вдоль четной стороны проспекта Ленина, а также парковочная зона у главного корпуса ЮУрГУ и пешеходный переход по улице Коммуны перед центральным входом в парк им. Ю.А. Гагарина. В этот вечер также ограничат движение машин на четырех участках дорог. Это улица Коммуны от улицы Энгельса до 2-го Институтского переулка; улица Энтузиастов от Коммуны до проспекта Ленина; дублер проспекта Ленина от улицы Лесопарковой до улицы Энтузиастов и улица Лесопарковая от пересечения с проспектом Ленина до входа в парк.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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