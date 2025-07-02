В Екатеринбурге торговые центры проходят через кризис из-за отсутствия арендаторов. Об этом заявил независимый аналитик по складской недвижимости Виталий Хиль на Уральском бизнес-форуме по коммерческой недвижимости, передает корреспондент URA.RU.
«Сегмент испытывает определенный кризис. Он связан как с тем, чтобы найти новых арендаторов, так и, собственно говоря, с концепцией существующих торговых центров», — сказал Хиль.
Кроме того, аналитик отметил, что меняются и каналы продаж. Онлайн-торговля, по его словам, активно вытесняет традиционный ритейл.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!