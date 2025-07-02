Торговые центры испытывают кризис в Екатеринбурге. Фото

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Онлайн-торговля вытесняет традиционный ритейл
Онлайн-торговля вытесняет традиционный ритейл Фото:

В Екатеринбурге торговые центры проходят через кризис из-за отсутствия арендаторов. Об этом заявил независимый аналитик по складской недвижимости Виталий Хиль на Уральском бизнес-форуме по коммерческой недвижимости, передает корреспондент URA.RU.

«Сегмент испытывает определенный кризис. Он связан как с тем, чтобы найти новых арендаторов, так и, собственно говоря, с концепцией существующих торговых центров», — сказал Хиль.

Кроме того, аналитик отметил, что меняются и каналы продаж. Онлайн-торговля, по его словам, активно вытесняет традиционный ритейл.

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В Екатеринбурге торговые центры проходят через кризис из-за отсутствия арендаторов. Об этом заявил независимый аналитик по складской недвижимости Виталий Хиль на Уральском бизнес-форуме по коммерческой недвижимости, передает корреспондент URA.RU. «Сегмент испытывает определенный кризис. Он связан как с тем, чтобы найти новых арендаторов, так и, собственно говоря, с концепцией существующих торговых центров», — сказал Хиль. Кроме того, аналитик отметил, что меняются и каналы продаж. Онлайн-торговля, по его словам, активно вытесняет традиционный ритейл.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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