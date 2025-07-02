Причиной приостановки поставок вооружения Украине со стороны США стали «опустевшие склады» и ограниченные запасы вооружений у Вашингтона. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«На сколько мы понимаем, причиной этого решения были пустые склады», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. В Кремле считают, что уменьшение объемов поставок западного оружия Украине может приблизить окончание специальной военной операции (СВО). Российские официальные лица неоднократно подчеркивали, что военная поддержка со стороны США и других стран НАТО затягивает конфликт и препятствует мирному урегулированию.
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