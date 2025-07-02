Кремль назвал причину приостановки поставок оружия Киеву со стороны США

Песков: США перестали поставлять оружие Украине из-за «пустых складов»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Уменьшение объемов поставок западного оружия Украине может приблизить окончание СВО
Уменьшение объемов поставок западного оружия Украине может приблизить окончание СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Причиной приостановки поставок вооружения Украине со стороны США стали «опустевшие склады» и ограниченные запасы вооружений у Вашингтона. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«На сколько мы понимаем, причиной этого решения были пустые склады», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. В Кремле считают, что уменьшение объемов поставок западного оружия Украине может приблизить окончание специальной военной операции (СВО). Российские официальные лица неоднократно подчеркивали, что военная поддержка со стороны США и других стран НАТО затягивает конфликт и препятствует мирному урегулированию.

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Причиной приостановки поставок вооружения Украине со стороны США стали «опустевшие склады» и ограниченные запасы вооружений у Вашингтона. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «На сколько мы понимаем, причиной этого решения были пустые склады», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. В Кремле считают, что уменьшение объемов поставок западного оружия Украине может приблизить окончание специальной военной операции (СВО). Российские официальные лица неоднократно подчеркивали, что военная поддержка со стороны США и других стран НАТО затягивает конфликт и препятствует мирному урегулированию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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