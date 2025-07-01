01 июля 2025

Пермские геологи получат более 33 млн рублей дивидендов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выручка общества в 2024 году составила более 2,6 млрд рублей
Выручка общества в 2024 году составила более 2,6 млрд рублей Фото:

ПАО «Пермнефтегеофизика» Пермского края выплатит дивиденды по акциям за 2024 год. Согласно сведениям, опубликованным на сайте центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс-ЦРКИ», сумма выплат составит 33,8 млн рублей.

«Публичное акционерное общество „Пермнефтегеофизика“, выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг. Акции привилегированные бездокументарные типа А: общий размер начисленных дивидендов: 33 864 230 рублей», — указано в документе.

Выручка предприятия за 2024 год составила более 2,6 млрд рублей. Чистая прибыль — более 338 млн рублей. С 2015 года входит в состав российского многопрофильного геологического холдинга «Росгео», объединяющего геологоразведочные предприятия России.

Ранее URA.RU сообщало, Пермская научно-производственная приборостроительная компания (ПНППК) опубликовала решение годового собрания акционеров. Согласно нему, принято решение отказаться от выплаты дивидендов по итогам 2024 года. Чистая прибыль АО «ПНППК» достигла 2 млрд рублей, а выручка составила 16,1 млрд рублей». 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ПАО «Пермнефтегеофизика» Пермского края выплатит дивиденды по акциям за 2024 год. Согласно сведениям, опубликованным на сайте центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс-ЦРКИ», сумма выплат составит 33,8 млн рублей. «Публичное акционерное общество „Пермнефтегеофизика“, выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг. Акции привилегированные бездокументарные типа А: общий размер начисленных дивидендов: 33 864 230 рублей», — указано в документе. Выручка предприятия за 2024 год составила более 2,6 млрд рублей. Чистая прибыль — более 338 млн рублей. С 2015 года входит в состав российского многопрофильного геологического холдинга «Росгео», объединяющего геологоразведочные предприятия России. Ранее URA.RU сообщало, Пермская научно-производственная приборостроительная компания (ПНППК) опубликовала решение годового собрания акционеров. Согласно нему, принято решение отказаться от выплаты дивидендов по итогам 2024 года. Чистая прибыль АО «ПНППК» достигла 2 млрд рублей, а выручка составила 16,1 млрд рублей». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...