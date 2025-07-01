Пермские геологи получат более 33 млн рублей дивидендов

ПАО «Пермнефтегеофизика» Пермского края выплатит дивиденды по акциям за 2024 год. Согласно сведениям, опубликованным на сайте центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс-ЦРКИ», сумма выплат составит 33,8 млн рублей.
«Публичное акционерное общество „Пермнефтегеофизика“, выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг. Акции привилегированные бездокументарные типа А: общий размер начисленных дивидендов: 33 864 230 рублей», — указано в документе.
Выручка предприятия за 2024 год составила более 2,6 млрд рублей. Чистая прибыль — более 338 млн рублей. С 2015 года входит в состав российского многопрофильного геологического холдинга «Росгео», объединяющего геологоразведочные предприятия России.
Ранее URA.RU сообщало, Пермская научно-производственная приборостроительная компания (ПНППК) опубликовала решение годового собрания акционеров. Согласно нему, принято решение отказаться от выплаты дивидендов по итогам 2024 года. Чистая прибыль АО «ПНППК» достигла 2 млрд рублей, а выручка составила 16,1 млрд рублей».
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