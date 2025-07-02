ТАСС: у главы МВД Ингушетии прошли обыски

Сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД России провели обыски в региональном управлении ведомства по Ингушетии. Об этом сообщили в правоохранительных органах региона.
«Из Москвы прибыла первая группа Главного управления собственной безопасности МВД РФ и провела обыски в ведомстве», — рассказали ТАССу правоохранители. Там уточнили, что следственные мероприятия, в том числе, коснулись и министра. В ближайшее время ожидается прибытие второй комиссии для проведения инспекции.
Два месяца назад были задержаны руководители финансовых подразделений как регионального управления МВД, так и районных и муниципальных отделов, а также сотрудник министерства. Следственные мероприятия, включая обыски, проводились в рамках расследования дела о хищении федеральных бюджетных средств.
Ранее в отношении двух сотрудников МВД РФ по Ингушетии было возбуждено уголовное дело по факту сбыта наркотических средств, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Преступление было совершено на территории одного из торговых центров города Назрань, передает газета «Ингушентия».
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