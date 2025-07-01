01 июля 2025

Сургутяне просят мэрию снести стихийный рынок посреди улицы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рынок незаконно торгует продуктами уже несколько лет
Рынок незаконно торгует продуктами уже несколько лет Фото:

Жители Сургута просят администрацию убрать стихийно-созданный рынок на Комсомольском проспекте. Об этом URA.RU рассказали горожане.

«Возле остановки „Москва“ из года в год ведется незаконная торговля, при этом рынок только расширяется — теперь там торгуют и цыгане. Газон весь вытоптан, а администрация не предпринимает никаких мер. Какое-то безобразие происходит, хотя люди жалуются», — поделились собеседники агентства.

В приложении «Решаем вместе» горожане так же оставили массу негативных обращений с просьбами убрать рынок. Они говорят, что торговцы продают одежду и различные продукты, а хранится это все «неподалеку в припаркованной машине».

В мэрии в ответ на жалобы жителей объяснили, что сотрудники совместно с полицейскими систематически проводят рейды на пресечение незаконной уличной торговли. «По состоянию на 25 июня административная комиссия рассмотрела 75 протоколов об административных правонарушениях», — указано в сообщении.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Сургута просят администрацию убрать стихийно-созданный рынок на Комсомольском проспекте. Об этом URA.RU рассказали горожане. «Возле остановки „Москва“ из года в год ведется незаконная торговля, при этом рынок только расширяется — теперь там торгуют и цыгане. Газон весь вытоптан, а администрация не предпринимает никаких мер. Какое-то безобразие происходит, хотя люди жалуются», — поделились собеседники агентства. В приложении «Решаем вместе» горожане так же оставили массу негативных обращений с просьбами убрать рынок. Они говорят, что торговцы продают одежду и различные продукты, а хранится это все «неподалеку в припаркованной машине». В мэрии в ответ на жалобы жителей объяснили, что сотрудники совместно с полицейскими систематически проводят рейды на пресечение незаконной уличной торговли. «По состоянию на 25 июня административная комиссия рассмотрела 75 протоколов об административных правонарушениях», — указано в сообщении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...