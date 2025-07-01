Сургутяне просят мэрию снести стихийный рынок посреди улицы

Жители Сургута просят администрацию убрать стихийно-созданный рынок на Комсомольском проспекте. Об этом URA.RU рассказали горожане.
«Возле остановки „Москва“ из года в год ведется незаконная торговля, при этом рынок только расширяется — теперь там торгуют и цыгане. Газон весь вытоптан, а администрация не предпринимает никаких мер. Какое-то безобразие происходит, хотя люди жалуются», — поделились собеседники агентства.
В приложении «Решаем вместе» горожане так же оставили массу негативных обращений с просьбами убрать рынок. Они говорят, что торговцы продают одежду и различные продукты, а хранится это все «неподалеку в припаркованной машине».
В мэрии в ответ на жалобы жителей объяснили, что сотрудники совместно с полицейскими систематически проводят рейды на пресечение незаконной уличной торговли. «По состоянию на 25 июня административная комиссия рассмотрела 75 протоколов об административных правонарушениях», — указано в сообщении.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!