Президент России Владимир Путин всегда подтверждал готовность к диалогу. Так прокомментировал недавний телефонный разговор между президентом РФ и президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Путин неоднократно подтверждал свою свою готовность продолжать диалог и в любом случае поддерживает его», — рассказал Песков журналисту Павлу Зарубину о причинах, по которым российский президент принял звонок французского коллеги спустя три года перерыва в личных контактах. Песков подчеркнул, что разговор носил конструктивный характер и был необходимым шагом после длительной паузы в общении между лидерами двух стран. По его словам, за три года накопилось множество вопросов и разногласий, но стороны не обменивались личными мнениями напрямую.
В Кремле считают, что поддержание диалога с зарубежными партнерами, даже при наличии острых разногласий, является важной частью внешней политики. Песков подчеркнул, что Путин придерживается принципа необходимости прямого обмена мнениями, поскольку это способствует лучшему пониманию позиций сторон и снижению рисков эскалации.
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