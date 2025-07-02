В Кремле рассказали, зачем Путин ответил на звонок Макрона

Песков: Путин всегда подтверждал готовность к диалогу с Францией
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Разговор носил конструктивный характер и был необходимым шагом
Разговор носил конструктивный характер и был необходимым шагом Фото:

Президент России Владимир Путин всегда подтверждал готовность к диалогу. Так прокомментировал недавний телефонный разговор между президентом РФ и президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Путин неоднократно подтверждал свою свою готовность продолжать диалог и в любом случае поддерживает его», — рассказал Песков журналисту Павлу Зарубину о причинах, по которым российский президент принял звонок французского коллеги спустя три года перерыва в личных контактах. Песков подчеркнул, что разговор носил конструктивный характер и был необходимым шагом после длительной паузы в общении между лидерами двух стран. По его словам, за три года накопилось множество вопросов и разногласий, но стороны не обменивались личными мнениями напрямую.

В Кремле считают, что поддержание диалога с зарубежными партнерами, даже при наличии острых разногласий, является важной частью внешней политики. Песков подчеркнул, что Путин придерживается принципа необходимости прямого обмена мнениями, поскольку это способствует лучшему пониманию позиций сторон и снижению рисков эскалации.

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Президент России Владимир Путин всегда подтверждал готовность к диалогу. Так прокомментировал недавний телефонный разговор между президентом РФ и президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Путин неоднократно подтверждал свою свою готовность продолжать диалог и в любом случае поддерживает его», — рассказал Песков журналисту Павлу Зарубину о причинах, по которым российский президент принял звонок французского коллеги спустя три года перерыва в личных контактах. Песков подчеркнул, что разговор носил конструктивный характер и был необходимым шагом после длительной паузы в общении между лидерами двух стран. По его словам, за три года накопилось множество вопросов и разногласий, но стороны не обменивались личными мнениями напрямую. В Кремле считают, что поддержание диалога с зарубежными партнерами, даже при наличии острых разногласий, является важной частью внешней политики. Песков подчеркнул, что Путин придерживается принципа необходимости прямого обмена мнениями, поскольку это способствует лучшему пониманию позиций сторон и снижению рисков эскалации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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