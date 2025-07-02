Осужденные из Копейска, не желая выполнять обязательные работы, получили новую судимость

В городе Копейске Челябинской области осужденные, не желающие выполнять обязательные работы, могут получить еще одну судимость. Уголовные дела в отношении них переданы в суд, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) региона.
«В Копейске завершено расследование уголовных дел в отношении осужденных. Мужчины, приговоренные к обязательным работам за преступления, желая уклониться от исполнения приговоров, с 23 марта 2022 года по 20 сентября 2024 года передали председателю товарищества собственников недвижимости деньги в размере 15, 30 и 40 тысяч рублей», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Председатель в табели отметил, что все работы были сделаны. В отношении председателя расследование еще продолжается. В отношении мужчин, уклонившихся от работы, расследование по пункту «б» части третьей статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп за заведомо незаконные действия) завершено. Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Преступления выявлены сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по городу Копейску, которыми проводилось оперативное сопровождение по уголовным делам.
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