Осужденные из Копейска, не желая выполнять обязательные работы, получили новую судимость

В Копейске завершено расследование уголовных дел в отношении осужденных
© Служба новостей «URA.RU»
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Новое уголовное дело для рассмотрения по существу передано в суд
Новое уголовное дело для рассмотрения по существу передано в суд Фото:

В городе Копейске Челябинской области осужденные, не желающие выполнять обязательные работы, могут получить еще одну судимость. Уголовные дела в отношении них переданы в суд, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) региона. 

«В Копейске завершено расследование уголовных дел в отношении осужденных. Мужчины, приговоренные к обязательным работам за преступления, желая уклониться от исполнения приговоров, с 23 марта 2022 года по 20 сентября 2024 года передали председателю товарищества собственников недвижимости деньги в размере 15, 30 и 40 тысяч рублей», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Председатель в табели отметил, что все работы были сделаны. В отношении председателя расследование еще продолжается. В отношении мужчин, уклонившихся от работы, расследование по пункту «б» части третьей статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп за заведомо незаконные действия) завершено. Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Преступления выявлены сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по городу Копейску, которыми проводилось оперативное сопровождение по уголовным делам.

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В городе Копейске Челябинской области осужденные, не желающие выполнять обязательные работы, могут получить еще одну судимость. Уголовные дела в отношении них переданы в суд, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) региона.  «В Копейске завершено расследование уголовных дел в отношении осужденных. Мужчины, приговоренные к обязательным работам за преступления, желая уклониться от исполнения приговоров, с 23 марта 2022 года по 20 сентября 2024 года передали председателю товарищества собственников недвижимости деньги в размере 15, 30 и 40 тысяч рублей», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.  Председатель в табели отметил, что все работы были сделаны. В отношении председателя расследование еще продолжается. В отношении мужчин, уклонившихся от работы, расследование по пункту «б» части третьей статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп за заведомо незаконные действия) завершено. Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Преступления выявлены сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по городу Копейску, которыми проводилось оперативное сопровождение по уголовным делам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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