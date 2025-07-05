05 июля 2025
04 июля 2025

Дизайнер порекомендовала бутики с изделиями челябинских брендов

© Служба новостей «URA.RU»
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Интересные вещи можно примерить и купить в дизайнерских пространствах
Интересные вещи можно примерить и купить в дизайнерских пространствах Фото:

В Челябинске много талантливых дизайнеров, которые выставляют свои изделия в специализированных дизайнерских пространствах. Там можно примерить одежду, аксессуары и многое другое. Свои рекомендации URA.RU дала основательница челябинского бренда «Only Ю» Юлия Безрукова.

Где можно познакомиться с ассортиментом, примерить и купить дизайнерские изделия челябинских брендов?

В Челябинске изделия от дизайнеров и их брендов можно приобрести в специализированных магазинах, которые называются «Дизайнерскими пространствами». Их в городе насчитывается в районе десяти, и среди них как совсем маленькие, в которых представлено небольшое количество брендов, так и большие, где есть бренды со всей России. Это не только одежда, но и аксессуары, и многое другое.

Одно из первых дизайнерских пространств — Design Club на Белом Рынке (Витебская,4). Здесь собраны коллекции более 50 дизайнеров и брендов одежды, а также украшений.

Дизайнеры представляют свои изделия и коллекции в бутиках
Дизайнеры представляют свои изделия и коллекции в бутиках
Фото:

Какие изделия можно здесь найти?

Здесь вы сможете выбрать, примерить и приобрести женскую одежду, белье и купальники, украшения, аксессуары, детскую одежду, парфюм и уютные мелочи для дома. Лично я для своего бренда одежды выбрала именно это дизайнерское пространство.

Где еще можно купить интересные вещи?

Самое большое дизайнерское пространство под названием Pesok находится на Труда,172. В нем собрано 65 российских брендов. Здесь можно приобрести мужскую и женскую одежду, женскую обувь, аксессуары и даже книги.

Есть пространства, которые находятся непосредственно в ТРК нашего города — это Willa (ТРК «Куба», 2 этаж) и Endless (ТРК «Горки», 2 этаж). Также в Челябинске есть необычные пространства, например, Trend house ( Пушкина, 32). Это площадка, где не только представлены российские дизайнеры, но и находится швейный цех и обучающий центр.

Здесь дизайнеров научат щить и помогут создать свои коллекции
Здесь дизайнеров научат щить и помогут создать свои коллекции
Фото:

Фото 2

Швейный цех интересен тем, что здесь опытные дизайнеры могут размещать заказы на производство своих коллекций, а также научиться самостоятельно шить одежду. Обучающий центр поможет начинающим дизайнерам создать свой собственный бренд.

Кроме этих мест притяжения дизайнеров в Челябинске открыты двери и других дизайнерских пространств. Радует, что с каждым годом их становится все больше.

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В Челябинске много талантливых дизайнеров, которые выставляют свои изделия в специализированных дизайнерских пространствах. Там можно примерить одежду, аксессуары и многое другое. Свои рекомендации URA.RU дала основательница челябинского бренда «Only Ю» Юлия Безрукова. Где можно познакомиться с ассортиментом, примерить и купить дизайнерские изделия челябинских брендов? В Челябинске изделия от дизайнеров и их брендов можно приобрести в специализированных магазинах, которые называются «Дизайнерскими пространствами». Их в городе насчитывается в районе десяти, и среди них как совсем маленькие, в которых представлено небольшое количество брендов, так и большие, где есть бренды со всей России. Это не только одежда, но и аксессуары, и многое другое. Одно из первых дизайнерских пространств — Design Club на Белом Рынке (Витебская,4). Здесь собраны коллекции более 50 дизайнеров и брендов одежды, а также украшений. Какие изделия можно здесь найти? Здесь вы сможете выбрать, примерить и приобрести женскую одежду, белье и купальники, украшения, аксессуары, детскую одежду, парфюм и уютные мелочи для дома. Лично я для своего бренда одежды выбрала именно это дизайнерское пространство. Где еще можно купить интересные вещи? Самое большое дизайнерское пространство под названием Pesok находится на Труда,172. В нем собрано 65 российских брендов. Здесь можно приобрести мужскую и женскую одежду, женскую обувь, аксессуары и даже книги. Есть пространства, которые находятся непосредственно в ТРК нашего города — это Willa (ТРК «Куба», 2 этаж) и Endless (ТРК «Горки», 2 этаж). Также в Челябинске есть необычные пространства, например, Trend house ( Пушкина, 32). Это площадка, где не только представлены российские дизайнеры, но и находится швейный цех и обучающий центр. Фото 2 Швейный цех интересен тем, что здесь опытные дизайнеры могут размещать заказы на производство своих коллекций, а также научиться самостоятельно шить одежду. Обучающий центр поможет начинающим дизайнерам создать свой собственный бренд. Кроме этих мест притяжения дизайнеров в Челябинске открыты двери и других дизайнерских пространств. Радует, что с каждым годом их становится все больше.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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