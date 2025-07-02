Крупный завод в Свердловской области переходит на «четырехдневку»

Работников Серовского завода ферросплавов переведут на четырехдневную рабочую неделю. Завод является частью Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), на всех подразделениях которого вводят «четырехдневку» с 1 сентября, рассказали URA.RU в пресс-службе ЧЭМК.
«С 1 сентября административный персонал всех структурных подразделений переводится на неполную рабочую неделю с 1 сентября и до конца года. Если рыночная ситуация улучшится, антикризисные меры пересмотрят», — сообщили там. На предприятии подчеркнули, что сокращений сотрудников и остановки производства не планируется.
В ЧЭМК отметили, что переход на «четырехдневку» реализуется в рамках «антикризисной программы» из-за «значительной волатильности курса валют, сложившихся неблагоприятных условий на рынках ферросплавной продукции, значительного падения потребительского спроса». Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Серовского завода ферросплавов. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что на крупном свердловском комбинате «Ураласбест» отказались от введения трехдневной рабочей недели. Против этой инициативы высказались некоторые сотрудники завода.
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