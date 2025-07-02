Пермский завод развлекательного оборудования сократил прибыль в десятки раз

Пермское ООО «Авира», которое занимается изготовлением детских площадок, отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Чистая прибыль предприятия сократилась до 42 тысяч рублей. Годом ранее она составляла 5,2 млн рублей, что более чем в 100 больше.
«Отчет о финансовых результатах ООО „Авира“ за 2024 год. Выручка — 195,8 млн рублей, чистая прибыль — 42 тысячи рублей», — сообщается на сервисе раскрытия информации Saby. Годом ранее выручка составила 170,9 млн рублей.
История компании начинается с 2010 году с небольшого производства в Перми. В настоящее время производит детские лабиринты и игровые комнаты, батутные парки для разных возрастов, веревочные парки.
Ранее URA.RU сообщало, что пермское «Сатурн-Р-Калипсо», находящееся в Березниках Пермского края, и управляющая автосалоном пермского миллиардера Александра Репина, отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Чистая прибыль предприятия сократилась более чем в 30 раз.
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