02 июля 2025

Пермский завод развлекательного оборудования сократил прибыль в десятки раз

© Служба новостей «URA.RU»
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Чистая прибыль компании сократилась до 42 тысяч рулей
Чистая прибыль компании сократилась до 42 тысяч рулей Фото:

Пермское ООО «Авира», которое занимается изготовлением детских площадок, отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Чистая прибыль предприятия сократилась до 42 тысяч рублей. Годом ранее она составляла 5,2 млн рублей, что более чем в 100 больше.

«Отчет о финансовых результатах ООО „Авира“ за 2024 год. Выручка — 195,8 млн рублей, чистая прибыль — 42 тысячи рублей», — сообщается на сервисе раскрытия информации Saby. Годом ранее выручка составила 170,9 млн рублей.

История компании начинается с 2010 году с небольшого производства в Перми. В настоящее время производит детские лабиринты и игровые комнаты, батутные парки для разных возрастов, веревочные парки.

Ранее URA.RU сообщало, что пермское «Сатурн-Р-Калипсо», находящееся в Березниках Пермского края, и управляющая автосалоном пермского миллиардера Александра Репина, отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Чистая прибыль предприятия сократилась более чем в 30 раз.

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Пермское ООО «Авира», которое занимается изготовлением детских площадок, отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Чистая прибыль предприятия сократилась до 42 тысяч рублей. Годом ранее она составляла 5,2 млн рублей, что более чем в 100 больше. «Отчет о финансовых результатах ООО „Авира“ за 2024 год. Выручка — 195,8 млн рублей, чистая прибыль — 42 тысячи рублей», — сообщается на сервисе раскрытия информации Saby. Годом ранее выручка составила 170,9 млн рублей. История компании начинается с 2010 году с небольшого производства в Перми. В настоящее время производит детские лабиринты и игровые комнаты, батутные парки для разных возрастов, веревочные парки. Ранее URA.RU сообщало, что пермское «Сатурн-Р-Калипсо», находящееся в Березниках Пермского края, и управляющая автосалоном пермского миллиардера Александра Репина, отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Чистая прибыль предприятия сократилась более чем в 30 раз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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