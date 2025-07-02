В Кремле ответили на вопрос о дате третьего раунда переговоров с Украиной

В России рассчитывают, что в ближайшее время удастся согласовать дату проведения третьего раунда переговоров с Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Ожидаем, что скоро будет согласован», — рассказал официальный представитель Кремля журналистам о дате переговоров. Его цитирует РИА Новости.
Песков сообщил, что конкретная дата пока отсутствует. Однако, по его словам, согласование сроков проведения следующего раунда переговоров осуществляется по обоюдному соглашению сторон.
Накануне пресс-секретарь президента заявил, что Россия не заинтересована в затягивании мирных переговоров. Он отметил, что Москва стремится реализовать свои задачи преимущественно с использованием политических и дипломатических методов, передает «Национальная служба новостей».
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