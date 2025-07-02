Mash: сын лидера Азербайджана задолжал почти миллион рублей по налогам

Сын президента Азербайджана Ильхама Алиева, 27-летний Гейдар Алиев, задолжал почти один миллион рублей налогов за недвижимость в Барвихе. Речь идет о роскошном особняке площадью 1 600 квадратных метров, расположенном в элитном подмосковном поселке «Сады Майендорф».
«На 27-летнем Гейдаре Алиеве числятся недоплаченными налоги на 946 тысяч рублей», — пишет telegram-канал Mash. Ориентировочная стоимость недвижимости составляет около 35 млн долларов, что эквивалентно примерно 2,7 млрд рублей по текущему курсу.
Подмосковные налоговые органы уже несколько раз обращались в суд с требованием взыскать задолженность. Судебные приказы о взыскании были вынесены, однако исполнение их оказалось затруднено. Одной из причин затруднений стала ошибка в персональных данных, указанных на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Дата рождения Гейдара Алиева в базе данных указана с ошибкой в один день, что осложняет поиск информации о долгах и процедуру взыскания задолженности.
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