Mash: сын лидера Азербайджана задолжал почти миллион рублей по налогам

© Служба новостей «URA.RU»
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Ориентировочная стоимость недвижимости составляет около 35 миллиона долларов
Ориентировочная стоимость недвижимости составляет около 35 миллиона долларов Фото:

Сын президента Азербайджана Ильхама Алиева, 27-летний Гейдар Алиев, задолжал почти один миллион рублей налогов за недвижимость в Барвихе. Речь идет о роскошном особняке площадью 1 600 квадратных метров, расположенном в элитном подмосковном поселке «Сады Майендорф».

«На 27-летнем Гейдаре Алиеве числятся недоплаченными налоги на 946 тысяч рублей», — пишет telegram-канал Mash. Ориентировочная стоимость недвижимости составляет около 35 млн долларов, что эквивалентно примерно 2,7 млрд рублей по текущему курсу.

Подмосковные налоговые органы уже несколько раз обращались в суд с требованием взыскать задолженность. Судебные приказы о взыскании были вынесены, однако исполнение их оказалось затруднено. Одной из причин затруднений стала ошибка в персональных данных, указанных на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Дата рождения Гейдара Алиева в базе данных указана с ошибкой в один день, что осложняет поиск информации о долгах и процедуру взыскания задолженности.

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Сын президента Азербайджана Ильхама Алиева, 27-летний Гейдар Алиев, задолжал почти один миллион рублей налогов за недвижимость в Барвихе. Речь идет о роскошном особняке площадью 1 600 квадратных метров, расположенном в элитном подмосковном поселке «Сады Майендорф». «На 27-летнем Гейдаре Алиеве числятся недоплаченными налоги на 946 тысяч рублей», — пишет telegram-канал Mash. Ориентировочная стоимость недвижимости составляет около 35 млн долларов, что эквивалентно примерно 2,7 млрд рублей по текущему курсу. Подмосковные налоговые органы уже несколько раз обращались в суд с требованием взыскать задолженность. Судебные приказы о взыскании были вынесены, однако исполнение их оказалось затруднено. Одной из причин затруднений стала ошибка в персональных данных, указанных на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Дата рождения Гейдара Алиева в базе данных указана с ошибкой в один день, что осложняет поиск информации о долгах и процедуру взыскания задолженности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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