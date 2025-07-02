СКР защитит водителей трамваев от банд зацеперов в Екатеринбурге

В Екатеринбурге следователи СКР организуют проверку из-за подростков, которые собираются в группы и цепляются за трамваи, чтобы покататься и заснять контент для соцсетей, тем самым мешая работать водителям. Подобных случаев становится все больше, рассказали в пресс-службе ведомства.
«Для установления всех обстоятельств сложившейся ситуации следственными органами СУ СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки», — пояснили там. Подросткам грозит уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества).
Последний месяц екатеринбургские подростки активно катаются на трамваях, цепляясь за его заднюю часть. Для этого они собираются в большие группы, одну из которых недавно поймали полицейские. Ее задержали на месте сходки перед очередными зацепами.
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