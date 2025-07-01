01 июля 2025

В ХМАО бизнесмен скрыл от налоговой 13 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура передала в суд дело на бизнесмена, который скрыл налоги на 13 миллионов рублей
Прокуратура передала в суд дело на бизнесмена, который скрыл налоги на 13 миллионов рублей Фото:

Прокуратура Нижневартовска передала в городской суд дело на местного бизнесмена, который скрыл от налоговой 13,6 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

«Прокуратура Нижневартовска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении управляющего ООО „Главтехтранс“. Он обвиняется по части 2 статьи 199.2 УК РФ „сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, в особо крупном размере“, — сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия обвиняемый, зная о задолженности по уплате налогов, оплатил договор лизинга через банковский счет сторонней организации. Таким образом он скрыл более 13,6 миллионов рублей. На имущество обвиняемого наложен арест, дело направлено в суд для рассмотрения.

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Прокуратура Нижневартовска передала в городской суд дело на местного бизнесмена, который скрыл от налоговой 13,6 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства. «Прокуратура Нижневартовска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении управляющего ООО „Главтехтранс“. Он обвиняется по части 2 статьи 199.2 УК РФ „сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, в особо крупном размере“, — сообщается на сайте ведомства. По версии следствия обвиняемый, зная о задолженности по уплате налогов, оплатил договор лизинга через банковский счет сторонней организации. Таким образом он скрыл более 13,6 миллионов рублей. На имущество обвиняемого наложен арест, дело направлено в суд для рассмотрения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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