В ХМАО бизнесмен скрыл от налоговой 13 миллионов рублей

Прокуратура Нижневартовска передала в городской суд дело на местного бизнесмена, который скрыл от налоговой 13,6 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
«Прокуратура Нижневартовска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении управляющего ООО „Главтехтранс“. Он обвиняется по части 2 статьи 199.2 УК РФ „сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, в особо крупном размере“, — сообщается на сайте ведомства.
По версии следствия обвиняемый, зная о задолженности по уплате налогов, оплатил договор лизинга через банковский счет сторонней организации. Таким образом он скрыл более 13,6 миллионов рублей. На имущество обвиняемого наложен арест, дело направлено в суд для рассмотрения.
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