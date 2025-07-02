Акции завода «Мечела» в Чебаркуле раздробят

Обыкновенные акции завода «Уральская кузница» из Чебаркуля (Челябинская область), входящего в холдинг «Мечел», раздробят. Информацию об этом распространила пресс-служба Мосбиржи.
«В связи с предстоящим дроблением при подаче заявок на заключение сделок с ценными бумагами эмитента „Уралкуз“ допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 30 июля 2025 года», — отметила Мосбиржа на сайте.
В сообщении привозится техническая информация. Котировки акции после сообщения снизились. В настоящий момент бумаги торгуются по 29,9 рубля за штуку. Максимальная стоимость за 2025 год составила 41,8 рубля. Столько актив стоил 17 февраля.
При подготовке информации URA.RU направило запрос в пресс-службу «Мечела». Ответ будет опубликован при поступлении.
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