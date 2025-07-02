Акции завода «Мечела» в Чебаркуле раздробят

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Номинал акции «Уральская кузница» раздробят
Номинал акции «Уральская кузница» раздробят Фото:

Обыкновенные акции завода «Уральская кузница» из Чебаркуля (Челябинская область), входящего в холдинг «Мечел», раздробят. Информацию об этом распространила пресс-служба Мосбиржи.

«В связи с предстоящим дроблением при подаче заявок на заключение сделок с ценными бумагами эмитента „Уралкуз“ допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 30 июля 2025 года», — отметила Мосбиржа на сайте.

В сообщении привозится техническая информация. Котировки акции после сообщения снизились. В настоящий момент бумаги торгуются по 29,9 рубля за штуку. Максимальная стоимость за 2025 год составила 41,8 рубля. Столько актив стоил 17 февраля.

При подготовке информации URA.RU направило запрос в пресс-службу «Мечела». Ответ будет опубликован при поступлении.

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Обыкновенные акции завода «Уральская кузница» из Чебаркуля (Челябинская область), входящего в холдинг «Мечел», раздробят. Информацию об этом распространила пресс-служба Мосбиржи. «В связи с предстоящим дроблением при подаче заявок на заключение сделок с ценными бумагами эмитента „Уралкуз“ допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 30 июля 2025 года», — отметила Мосбиржа на сайте. В сообщении привозится техническая информация. Котировки акции после сообщения снизились. В настоящий момент бумаги торгуются по 29,9 рубля за штуку. Максимальная стоимость за 2025 год составила 41,8 рубля. Столько актив стоил 17 февраля. При подготовке информации URA.RU направило запрос в пресс-службу «Мечела». Ответ будет опубликован при поступлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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