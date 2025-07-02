VK Fest в 2025 году: какие артисты выступят в Москве и Петербурге

VK Fest пройдет в Петербурге и Москве в июле
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Уже скоро главный музыкальный фестиваль лета доберется до Москвы и Петербурга
Уже скоро главный музыкальный фестиваль лета доберется до Москвы и Петербурга Фото:

В июле 2025 года VK Fest снова соберет десятки тысяч гостей на масштабных площадках по всей России. Фестивали уже отгремели в Казани, Сочи и Челябинске, и скоро пройдут в Санкт-Петербурге и Москве. В этом году фестиваль обещает быть еще грандиознее: три сцены в каждом городе, выступления топовых российских артистов, интерактивные зоны и специальные гости, которых фанаты ждали годами. URA.RU рассказывает где и когда пройдет главный музыкальный праздник лета, кто войдет в хедлайнеры и как не пропустить самое важное.

История VK Fest

VK Fest — ежегодный фестиваль, организуемый социальной сетью «ВКонтакте», стартовал в 2015 году. Главная идея мероприятия — перенести атмосферу платформы в реальный мир, объединив музыку, блогеров и популярные интернет-сообщества.

С каждым годом фестиваль расширял масштаб: в 2016 году его посетили 70 тысяч человек, в 2017 — уже 85 тысяч. Тогда же на трех сценах выступили десятки артистов, включая «Мумий Тролль», Макса Коржа, Jah Khalib и других. Также мероприятие посетили блогеры и известные личности. Прямую трансляцию посмотрели более 1,5 миллиона зрителей.

В 2018 году появились тематические зоны, а в 2019 году фестиваль достиг рекордных 95 тысяч посетителей. В 2020 и 2021 годах из-за пандемии VK Fest проходил в онлайн-формате, собрав 41 миллион просмотров.

С 2022 года фестиваль начал проходить одновременно в нескольких городах. В 2023 и 2024 годах он охватил пять городов по всей России. В 2025 году VK Fest проходит с 14 июня по 20 июля и объединяет Челябинск, Сириус, Казань, Санкт-Петербург и Москву.

Где будет проходить VK Fest в 2025 году в Петербурге

В Санкт-Петербурге гостей VK Fest ждут с 5 по 6 июля (в субботу и воскресенье) в Парке 300-летия. На территории размером с пятьдесят футбольных площадок гостей фестиваля ждут интерактивные площадки, фут-корт с самой разной едой и, конечно же, сцены, на которых можно будет услышать любимых артистов. С ценами можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля.

Какие артисты выступят на VK Fest в Петербурге в 2025 году

Расписание артистов на VK Fest 5 июля 2025

Синяя сцена:

  • 14:05 – nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS
  • 15:00 – Полина Гагарина
  • 15:45 – IOWA
  • 16:30 – ВАНЯ ДМИТРИЕНКО
  • 17:15 – ХЛЕБ
  • 18:00 – Элджей
  • 19:00 – Три дня дождя
  • 20:00 – Сергей Лазарев
  • 21:15 – ANNA ASTI

Белая сцена:

  • Хаски
  • ICEGEGERT
  • Toxi$
  • КУОК
  • Минаева
  • Jakone & A.V.G
  • Whole Lotta Swag
  • DK

Фиолетовая сцена:

  • NEMIGA
  • Егор Сесарев
  • ARMICH
  • Uncle Pecos
  • J.Rouh
  • AYKA
  • Людмил Огурченко
  • Андрей Катиков

Сцена радио Рекорд:

  • FEEL
  • DJ M.E.G.
  • LADY WAKS
  • TURBOSH
  • XTRALOVABLE
  • КТО DJ

Расписание артистов на VK Fest 6 июля 2025

Синяя сцена:

  • 14:00 – Комната культуры
  • 14:45 – Джиган
  • 15:15 – MONA, ELMAN, TONI
  • 16:00 – BEARWOLF
  • 17:00 – MARY GU
  • 18:00 – NILETTO
  • 19:00 – ZOLOTO
  • 20:00 – Клава Кока
  • Секретный артист

Белая сцена:

  • ТОСЯ ЧАЙКИНА
  • SALUKI
  • Janaga
  • Blizkey
  • Дора
  • CAPTOWN
  • ST

Фиолетовая сцена:

  • Лилая
  • Элли на маковом поле
  • мартин
  • Свят
  • Marytale
  • Beautiful Boys
  • passmurny
  • ПЛУТТО

Сцена радио Рекорд:

  • FILATOV & KARAS
  • DJ GROOVE
  • SWANKY TUNES
  • ZESKULLZ
  • SHAPOV
  • DJ BALDIN

Также на фестивале будут такие звездные блогеры, как Импровизаторы, Ксения Собчак, Егор Шип, Илья Куруч, Utopia Show, Никита Сударь и многие другие.

Какие мастер-классы будут на VK Fest в Санкт-Петербурге в 2025 году

5 и 6 июля в Парке 300-летия Санкт-Петербурга гостей VK Fest ждет насыщенная творческая программа. На фестивале пройдут десятки мастер-классов, где каждый найдёт занятие по душе. Вот лишь некоторые из них:

  • Арт Центр — создайте шопер с принтом в стиле Пикассо и познакомьтесь с графикой мастеров мирового уровня.
  • Mymystic — попробуйте техники нейрографики и тиснения по фольге, исследуя пересечение искусства и психологии.
  • Я творю! — создайте свой уникальный аромат, сыграйте в ароматическую викторину и проверьте обонятельную память.
  • Oralines — нарисуйте любимого питомца на деревянной плитке и заберите с собой частичку умиления.
  • Handy Class — распишите шоперы, кепки, посуду и сделайте свечу из вощины своими руками.
  • Музей Петербургского Авангарда — изучите футуризм, раскрасьте Маяковского (или себя!) и создайте арт-открытку в духе Матюшина.
  • Burning Clay — лепите чашки, вазы и горшки из глины вместе с мастерами — даже без опыта все получится.
Хаски - один из самых ожидаемых артистов на VK Fest 2025
Хаски - один из самых ожидаемых артистов на VK Fest 2025
Фото:

Где будет проходить VK Fest в 2025 году в Москве

В столице фестиваль продлится два дня: с 19 до 20 июля. Гостей VK Fest ждут в парке “Лужники” с 12 до 23 часов. Гостей ждут фуд-корт, зона отдыха, интерактивные площадки, а также три сцены, на каждой из которых будет звучать своя музыка. Узнать цены на билеты можно на официальном сайте фестиваля.

Какие артисты выступят на VK Fest в Петербурге в 2025 году

На Синей сцене посетители услышат звезд, выступающих в жанре поп, хип-хоп и мейнстрим. В течение двух дней на площадке выступят:

19 июля:

  • Полина Гагарина
  • Сергей Лазарев
  • ANNA ASTI
  • Три дня дождя
  • Элджей
  • ХЛЕБ
  • IOWA
  • Комната культуры
  • nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS

20 июля:

  • Лолита
  • ZOLOTO
  • NILETTO
  • Big Baby Tape
  • Клава Кока
  • Джиган
  • MONA, ELMAN, TONI
  • Ольга Бузова
  • «Несекретный гость» (самый ожидаемый артист по версии зрителей)

На Белой сцене будет звучать альтернатива, инди и рэп. Заявлены следующие артисты:

19 июля:

  • Хаски
  • Jakone
  • A.V.G
  • КУОК
  • Whole Lotta Swag
  • BLIZKEY
  • Минаева
  • ICEGERGERT
  • DK

20 июля:

  • Тося Чайкина
  • Markul
  • Сироткин
  • Дора
  • LIL KRYSTALLL
  • Lida
  • JANAGA
  • CAPTOWN

Третья сцена – Фиолетовая. На ней прозвучат хиты электроники и экспериментальной музыки:

19 июля:

  • NEMIGA
  • Marytale
  • POLINA CHILI
  • Егор Сесарев
  • мартин
  • Armich
  • забей, лерочка

20 июля:

  • Элли на маковом поле
  • Beautiful Boys
  • Свят
  • Лилая
  • passmurny
  • Leroo
  • Baby Cute

В Москве среди приглашенных блогеров – Дима Масленников, Instasamka, Даша Дошик, Дилара, Хабиб, Ксения Бородина, Ксения Собчак, Валя Карнавал и многие другие.

Какие мастер-классы будут на VK Fest в Москве в 2025 году

19 и 20 июля в «Лужниках» пройдут не только концерты, но и множество мастер-классов на самый разный вкус. Каждый найдет для себя площадку с чем-нибудь интересным. Вот лишь несколько из мероприятий на фестивале:

  • Love Generation — сделайте летний макияж с помощью профи, добавьте сияния глиттером и участвуйте в конкурсах. А если повезет — унесёте домой плюшевого осьминога 
  • Битва роботов — выберите своего бойца: Бамблби, R2-D2 или Оптимуса Прайма — и управляйте им на арене. Смотрите шоу-матчи топовых команд, слушайте диджеев и погружайтесь в мир робототехники.
  • Росмолодежь — узнайте всё о нацпроекте «Молодежь и дети»: гранты, конкурсы, поездки в лучшие образовательные центры страны. И не упустите шанс выиграть билеты на один из 27 форумов по всей России.
  • Центр современного искусства МАРС — откройте для себя инсталляции выставки «SENSE. Геометрия чувств»: AI-медитации, AR-тотемы, арома-станции и VR-опыт, который точно не оставит вас равнодушными.
  • Фабрика технологий от Сколтеха — узнайте, как работают передовые изобретения, пройдите мини-квизы и получайте призы прямо от разработчиков.
  • A4 VR PARK — мини-VR-арена прямо на фестивале! Сражайтесь в виртуальных баталиях, проходите квесты, участвуйте в челленджах, крутите колесо фортуны и не забудьте заглянуть в фотозону.

Полезные советы для комфортного посещения VK Fest 2025

VK Fest уже прошел в трех городах России
VK Fest уже прошел в трех городах России
Фото:

Планируя поход на VK Fest в Москве или Санкт-Петербурге, стоит заранее продумать несколько важных моментов. Решите, каких артистов вы хотите послушать в первую очередь, иначе рискуете не успеть пробраться сквозь толпу к музыканту — в московских "Лужниках" переход от Синей к Белой сцене займет около 10-12 минут быстрым шагом. Лучше заранее скачать карту фестиваля в приложении VK и отметить интересующие вас выступления.

Не менее важно позаботиться о заряде гаджетов. Возьмите с собой мощный пауэрбанк, так как стационарных розеток на территории мало и к ним всегда большие очереди. Чтобы получить максимум впечатлений, постарайтесь прийти на фестиваль заранее. Это позволит занять хорошие места у сцены, спокойно осмотреть территорию и успеть на эксклюзивные активности вроде мастер-классов. Учтите, что ближе к вечеру подойти близко к основным сценам будет уже проблематично.

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В июле 2025 года VK Fest снова соберет десятки тысяч гостей на масштабных площадках по всей России. Фестивали уже отгремели в Казани, Сочи и Челябинске, и скоро пройдут в Санкт-Петербурге и Москве. В этом году фестиваль обещает быть еще грандиознее: три сцены в каждом городе, выступления топовых российских артистов, интерактивные зоны и специальные гости, которых фанаты ждали годами. URA.RU рассказывает где и когда пройдет главный музыкальный праздник лета, кто войдет в хедлайнеры и как не пропустить самое важное. История VK Fest VK Fest — ежегодный фестиваль, организуемый социальной сетью «ВКонтакте», стартовал в 2015 году. Главная идея мероприятия — перенести атмосферу платформы в реальный мир, объединив музыку, блогеров и популярные интернет-сообщества. С каждым годом фестиваль расширял масштаб: в 2016 году его посетили 70 тысяч человек, в 2017 — уже 85 тысяч. Тогда же на трех сценах выступили десятки артистов, включая «Мумий Тролль», Макса Коржа, Jah Khalib и других. Также мероприятие посетили блогеры и известные личности. Прямую трансляцию посмотрели более 1,5 миллиона зрителей. В 2018 году появились тематические зоны, а в 2019 году фестиваль достиг рекордных 95 тысяч посетителей. В 2020 и 2021 годах из-за пандемии VK Fest проходил в онлайн-формате, собрав 41 миллион просмотров. С 2022 года фестиваль начал проходить одновременно в нескольких городах. В 2023 и 2024 годах он охватил пять городов по всей России. В 2025 году VK Fest проходит с 14 июня по 20 июля и объединяет Челябинск, Сириус, Казань, Санкт-Петербург и Москву. Где будет проходить VK Fest в 2025 году в Петербурге В Санкт-Петербурге гостей VK Fest ждут с 5 по 6 июля (в субботу и воскресенье) в Парке 300-летия. На территории размером с пятьдесят футбольных площадок гостей фестиваля ждут интерактивные площадки, фут-корт с самой разной едой и, конечно же, сцены, на которых можно будет услышать любимых артистов. С ценами можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля. Какие артисты выступят на VK Fest в Петербурге в 2025 году Расписание артистов на VK Fest 5 июля 2025 Синяя сцена: Белая сцена: Фиолетовая сцена: Сцена радио Рекорд: Расписание артистов на VK Fest 6 июля 2025 Синяя сцена: Белая сцена: Фиолетовая сцена: Сцена радио Рекорд: Также на фестивале будут такие звездные блогеры, как Импровизаторы, Ксения Собчак, Егор Шип, Илья Куруч, Utopia Show, Никита Сударь и многие другие. Какие мастер-классы будут на VK Fest в Санкт-Петербурге в 2025 году 5 и 6 июля в Парке 300-летия Санкт-Петербурга гостей VK Fest ждет насыщенная творческая программа. На фестивале пройдут десятки мастер-классов, где каждый найдёт занятие по душе. Вот лишь некоторые из них: Где будет проходить VK Fest в 2025 году в Москве В столице фестиваль продлится два дня: с 19 до 20 июля. Гостей VK Fest ждут в парке “Лужники” с 12 до 23 часов. Гостей ждут фуд-корт, зона отдыха, интерактивные площадки, а также три сцены, на каждой из которых будет звучать своя музыка. Узнать цены на билеты можно на официальном сайте фестиваля. Какие артисты выступят на VK Fest в Петербурге в 2025 году На Синей сцене посетители услышат звезд, выступающих в жанре поп, хип-хоп и мейнстрим. В течение двух дней на площадке выступят: 19 июля: 20 июля: На Белой сцене будет звучать альтернатива, инди и рэп. Заявлены следующие артисты: 19 июля: 20 июля: Третья сцена – Фиолетовая. На ней прозвучат хиты электроники и экспериментальной музыки: 19 июля: 20 июля: В Москве среди приглашенных блогеров – Дима Масленников, Instasamka, Даша Дошик, Дилара, Хабиб, Ксения Бородина, Ксения Собчак, Валя Карнавал и многие другие. Какие мастер-классы будут на VK Fest в Москве в 2025 году 19 и 20 июля в «Лужниках» пройдут не только концерты, но и множество мастер-классов на самый разный вкус. Каждый найдет для себя площадку с чем-нибудь интересным. Вот лишь несколько из мероприятий на фестивале: Полезные советы для комфортного посещения VK Fest 2025 Планируя поход на VK Fest в Москве или Санкт-Петербурге, стоит заранее продумать несколько важных моментов. Решите, каких артистов вы хотите послушать в первую очередь, иначе рискуете не успеть пробраться сквозь толпу к музыканту — в московских "Лужниках" переход от Синей к Белой сцене займет около 10-12 минут быстрым шагом. Лучше заранее скачать карту фестиваля в приложении VK и отметить интересующие вас выступления. Не менее важно позаботиться о заряде гаджетов. Возьмите с собой мощный пауэрбанк, так как стационарных розеток на территории мало и к ним всегда большие очереди. Чтобы получить максимум впечатлений, постарайтесь прийти на фестиваль заранее. Это позволит занять хорошие места у сцены, спокойно осмотреть территорию и успеть на эксклюзивные активности вроде мастер-классов. Учтите, что ближе к вечеру подойти близко к основным сценам будет уже проблематично.
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