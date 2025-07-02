VK Fest в 2025 году: какие артисты выступят в Москве и Петербурге

В июле 2025 года VK Fest снова соберет десятки тысяч гостей на масштабных площадках по всей России. Фестивали уже отгремели в Казани, Сочи и Челябинске, и скоро пройдут в Санкт-Петербурге и Москве. В этом году фестиваль обещает быть еще грандиознее: три сцены в каждом городе, выступления топовых российских артистов, интерактивные зоны и специальные гости, которых фанаты ждали годами. URA.RU рассказывает где и когда пройдет главный музыкальный праздник лета, кто войдет в хедлайнеры и как не пропустить самое важное.
История VK Fest
VK Fest — ежегодный фестиваль, организуемый социальной сетью «ВКонтакте», стартовал в 2015 году. Главная идея мероприятия — перенести атмосферу платформы в реальный мир, объединив музыку, блогеров и популярные интернет-сообщества.
С каждым годом фестиваль расширял масштаб: в 2016 году его посетили 70 тысяч человек, в 2017 — уже 85 тысяч. Тогда же на трех сценах выступили десятки артистов, включая «Мумий Тролль», Макса Коржа, Jah Khalib и других. Также мероприятие посетили блогеры и известные личности. Прямую трансляцию посмотрели более 1,5 миллиона зрителей.
В 2018 году появились тематические зоны, а в 2019 году фестиваль достиг рекордных 95 тысяч посетителей. В 2020 и 2021 годах из-за пандемии VK Fest проходил в онлайн-формате, собрав 41 миллион просмотров.
С 2022 года фестиваль начал проходить одновременно в нескольких городах. В 2023 и 2024 годах он охватил пять городов по всей России. В 2025 году VK Fest проходит с 14 июня по 20 июля и объединяет Челябинск, Сириус, Казань, Санкт-Петербург и Москву.
Где будет проходить VK Fest в 2025 году в Петербурге
В Санкт-Петербурге гостей VK Fest ждут с 5 по 6 июля (в субботу и воскресенье) в Парке 300-летия. На территории размером с пятьдесят футбольных площадок гостей фестиваля ждут интерактивные площадки, фут-корт с самой разной едой и, конечно же, сцены, на которых можно будет услышать любимых артистов. С ценами можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля.
Какие артисты выступят на VK Fest в Петербурге в 2025 году
Расписание артистов на VK Fest 5 июля 2025
Синяя сцена:
- 14:05 – nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS
- 15:00 – Полина Гагарина
- 15:45 – IOWA
- 16:30 – ВАНЯ ДМИТРИЕНКО
- 17:15 – ХЛЕБ
- 18:00 – Элджей
- 19:00 – Три дня дождя
- 20:00 – Сергей Лазарев
- 21:15 – ANNA ASTI
Белая сцена:
- Хаски
- ICEGEGERT
- Toxi$
- КУОК
- Минаева
- Jakone & A.V.G
- Whole Lotta Swag
- DK
Фиолетовая сцена:
- NEMIGA
- Егор Сесарев
- ARMICH
- Uncle Pecos
- J.Rouh
- AYKA
- Людмил Огурченко
- Андрей Катиков
Сцена радио Рекорд:
- FEEL
- DJ M.E.G.
- LADY WAKS
- TURBOSH
- XTRALOVABLE
- КТО DJ
Расписание артистов на VK Fest 6 июля 2025
Синяя сцена:
- 14:00 – Комната культуры
- 14:45 – Джиган
- 15:15 – MONA, ELMAN, TONI
- 16:00 – BEARWOLF
- 17:00 – MARY GU
- 18:00 – NILETTO
- 19:00 – ZOLOTO
- 20:00 – Клава Кока
- Секретный артист
Белая сцена:
- ТОСЯ ЧАЙКИНА
- SALUKI
- Janaga
- Blizkey
- Дора
- CAPTOWN
- ST
Фиолетовая сцена:
- Лилая
- Элли на маковом поле
- мартин
- Свят
- Marytale
- Beautiful Boys
- passmurny
- ПЛУТТО
Сцена радио Рекорд:
- FILATOV & KARAS
- DJ GROOVE
- SWANKY TUNES
- ZESKULLZ
- SHAPOV
- DJ BALDIN
Также на фестивале будут такие звездные блогеры, как Импровизаторы, Ксения Собчак, Егор Шип, Илья Куруч, Utopia Show, Никита Сударь и многие другие.
Какие мастер-классы будут на VK Fest в Санкт-Петербурге в 2025 году
5 и 6 июля в Парке 300-летия Санкт-Петербурга гостей VK Fest ждет насыщенная творческая программа. На фестивале пройдут десятки мастер-классов, где каждый найдёт занятие по душе. Вот лишь некоторые из них:
- Арт Центр — создайте шопер с принтом в стиле Пикассо и познакомьтесь с графикой мастеров мирового уровня.
- Mymystic — попробуйте техники нейрографики и тиснения по фольге, исследуя пересечение искусства и психологии.
- Я творю! — создайте свой уникальный аромат, сыграйте в ароматическую викторину и проверьте обонятельную память.
- Oralines — нарисуйте любимого питомца на деревянной плитке и заберите с собой частичку умиления.
- Handy Class — распишите шоперы, кепки, посуду и сделайте свечу из вощины своими руками.
- Музей Петербургского Авангарда — изучите футуризм, раскрасьте Маяковского (или себя!) и создайте арт-открытку в духе Матюшина.
- Burning Clay — лепите чашки, вазы и горшки из глины вместе с мастерами — даже без опыта все получится.
Где будет проходить VK Fest в 2025 году в Москве
В столице фестиваль продлится два дня: с 19 до 20 июля. Гостей VK Fest ждут в парке “Лужники” с 12 до 23 часов. Гостей ждут фуд-корт, зона отдыха, интерактивные площадки, а также три сцены, на каждой из которых будет звучать своя музыка. Узнать цены на билеты можно на официальном сайте фестиваля.
Какие артисты выступят на VK Fest в Петербурге в 2025 году
На Синей сцене посетители услышат звезд, выступающих в жанре поп, хип-хоп и мейнстрим. В течение двух дней на площадке выступят:
19 июля:
- Полина Гагарина
- Сергей Лазарев
- ANNA ASTI
- Три дня дождя
- Элджей
- ХЛЕБ
- IOWA
- Комната культуры
- nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS
20 июля:
- Лолита
- ZOLOTO
- NILETTO
- Big Baby Tape
- Клава Кока
- Джиган
- MONA, ELMAN, TONI
- Ольга Бузова
- «Несекретный гость» (самый ожидаемый артист по версии зрителей)
На Белой сцене будет звучать альтернатива, инди и рэп. Заявлены следующие артисты:
19 июля:
- Хаски
- Jakone
- A.V.G
- КУОК
- Whole Lotta Swag
- BLIZKEY
- Минаева
- ICEGERGERT
- DK
20 июля:
- Тося Чайкина
- Markul
- Сироткин
- Дора
- LIL KRYSTALLL
- Lida
- JANAGA
- CAPTOWN
Третья сцена – Фиолетовая. На ней прозвучат хиты электроники и экспериментальной музыки:
19 июля:
- NEMIGA
- Marytale
- POLINA CHILI
- Егор Сесарев
- мартин
- Armich
- забей, лерочка
20 июля:
- Элли на маковом поле
- Beautiful Boys
- Свят
- Лилая
- passmurny
- Leroo
- Baby Cute
В Москве среди приглашенных блогеров – Дима Масленников, Instasamka, Даша Дошик, Дилара, Хабиб, Ксения Бородина, Ксения Собчак, Валя Карнавал и многие другие.
Какие мастер-классы будут на VK Fest в Москве в 2025 году
19 и 20 июля в «Лужниках» пройдут не только концерты, но и множество мастер-классов на самый разный вкус. Каждый найдет для себя площадку с чем-нибудь интересным. Вот лишь несколько из мероприятий на фестивале:
- Love Generation — сделайте летний макияж с помощью профи, добавьте сияния глиттером и участвуйте в конкурсах. А если повезет — унесёте домой плюшевого осьминога
- Битва роботов — выберите своего бойца: Бамблби, R2-D2 или Оптимуса Прайма — и управляйте им на арене. Смотрите шоу-матчи топовых команд, слушайте диджеев и погружайтесь в мир робототехники.
- Росмолодежь — узнайте всё о нацпроекте «Молодежь и дети»: гранты, конкурсы, поездки в лучшие образовательные центры страны. И не упустите шанс выиграть билеты на один из 27 форумов по всей России.
- Центр современного искусства МАРС — откройте для себя инсталляции выставки «SENSE. Геометрия чувств»: AI-медитации, AR-тотемы, арома-станции и VR-опыт, который точно не оставит вас равнодушными.
- Фабрика технологий от Сколтеха — узнайте, как работают передовые изобретения, пройдите мини-квизы и получайте призы прямо от разработчиков.
- A4 VR PARK — мини-VR-арена прямо на фестивале! Сражайтесь в виртуальных баталиях, проходите квесты, участвуйте в челленджах, крутите колесо фортуны и не забудьте заглянуть в фотозону.
Полезные советы для комфортного посещения VK Fest 2025
Планируя поход на VK Fest в Москве или Санкт-Петербурге, стоит заранее продумать несколько важных моментов. Решите, каких артистов вы хотите послушать в первую очередь, иначе рискуете не успеть пробраться сквозь толпу к музыканту — в московских "Лужниках" переход от Синей к Белой сцене займет около 10-12 минут быстрым шагом. Лучше заранее скачать карту фестиваля в приложении VK и отметить интересующие вас выступления.
Не менее важно позаботиться о заряде гаджетов. Возьмите с собой мощный пауэрбанк, так как стационарных розеток на территории мало и к ним всегда большие очереди. Чтобы получить максимум впечатлений, постарайтесь прийти на фестиваль заранее. Это позволит занять хорошие места у сцены, спокойно осмотреть территорию и успеть на эксклюзивные активности вроде мастер-классов. Учтите, что ближе к вечеру подойти близко к основным сценам будет уже проблематично.
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