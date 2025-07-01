01 июля 2025

Бургеров не будет: депутат ополчился против фастфуда и компота в школьных столовых ХМАО

Депутат Сердюк потребовал убрать быстрые углеводы из рациона школьников ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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В думе ХМАО разразилась дискуссия о вреде фастфуда и сладких компотов в школьных столовых
В думе ХМАО разразилась дискуссия о вреде фастфуда и сладких компотов в школьных столовых Фото:

Депутат думы ХМАО Михаил Сердюк потребовал убрать вредную еду и напитки из рациона югорских школьников. Обсуждение здорового питания и рисков диабета вспыхнуло на заседании комитета по бюджету. Под прицел справедливоросса, уже не раз публично «топившего за ЗОЖ» попали фастфуд и сладкие компоты, передает парламентский корреспондент URA.RU.

«А вот кроме критерия „горячести“ питания что у нас есть? Исключили ли мы из рациона наших детей быстрые углеводы, макароны... Компот с сахаром ведь тоже вреден», — обратился к директору департамента образования Алексею Дренину Сердюк.

Эсер объяснил свой вопрос заботой о будущих поколениях — «чтобы дети не подвергались риску диабета и преждевременной смерти». Дренин в ответ отметил, что рацион школьников и так разрабатывается согласно нормам, а все меню согласовывается с врачами-диетологами Роспотребнадзора. И заверил, что гамбургеров и колы в столовых не будет.

Ранее Сердюк жаловался на не самое, по его мнению, здоровое меню в думе — по словам эсера, из полезного в рационе парламентариев оказались только лимоны. Журналисты URA.RU лично проинспектировали депутатскую столовую в Доме правительства.

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Депутат думы ХМАО Михаил Сердюк потребовал убрать вредную еду и напитки из рациона югорских школьников. Обсуждение здорового питания и рисков диабета вспыхнуло на заседании комитета по бюджету. Под прицел справедливоросса, уже не раз публично «топившего за ЗОЖ» попали фастфуд и сладкие компоты, передает парламентский корреспондент URA.RU. «А вот кроме критерия „горячести“ питания что у нас есть? Исключили ли мы из рациона наших детей быстрые углеводы, макароны... Компот с сахаром ведь тоже вреден», — обратился к директору департамента образования Алексею Дренину Сердюк. Эсер объяснил свой вопрос заботой о будущих поколениях — «чтобы дети не подвергались риску диабета и преждевременной смерти». Дренин в ответ отметил, что рацион школьников и так разрабатывается согласно нормам, а все меню согласовывается с врачами-диетологами Роспотребнадзора. И заверил, что гамбургеров и колы в столовых не будет. Ранее Сердюк жаловался на не самое, по его мнению, здоровое меню в думе — по словам эсера, из полезного в рационе парламентариев оказались только лимоны. Журналисты URA.RU лично проинспектировали депутатскую столовую в Доме правительства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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