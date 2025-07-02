В Пермском крае построят глэмпинг за десятки миллионов

В Красновишерском округе Пермского края на реке Вишера построят глэмпинг за 22 млн рублей. Об этом сообщается на краевом инвестиционном портале. Инициатор проекта — ООО «Валентина».
«Проект по строительству глэмпинга на берегу Вишеры получил статус „приоритетный инвестиционный“. Завершение работ планируется на 2029 год», — сообщается на портале. В рамках проекта будут построены семь всесезонных домов, ресторан, баня и локации для отдыха.
Руководство «Валентины» планировало начать строительство глэмпинга на берегу Вишеры в 2024 году, для этого компания рассчитывала получить от региональных властей статус приоритетного. Местная администрация, изначально одобрившая инициативу, позднее отказалась от своего решения.
Ранее URA.RU рассказывало, где можно отдохнуть в глэмпингах около Перми. За последние несколько лет глэмпинги в Прикамье перестали быть экзотикой и стали понятным форматом отдыха — это отдых на природе с уровнем комфорта, приближенном к гостиничному.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!