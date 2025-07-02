В Пермском крае построят глэмпинг за десятки миллионов

Глэмпинг появится в течение четырех лет на реке Вишере Пермского края
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость проекта - 22 млн рублей
Стоимость проекта - 22 млн рублей Фото:

В Красновишерском округе Пермского края на реке Вишера построят глэмпинг за 22 млн рублей. Об этом сообщается на краевом инвестиционном портале. Инициатор проекта — ООО «Валентина».

«Проект по строительству глэмпинга на берегу Вишеры получил статус „приоритетный инвестиционный“. Завершение работ планируется на 2029 год», — сообщается на портале. В рамках проекта будут построены семь всесезонных домов, ресторан, баня и локации для отдыха.

Руководство «Валентины» планировало начать строительство глэмпинга на берегу Вишеры в 2024 году, для этого компания рассчитывала получить от региональных властей статус приоритетного. Местная администрация, изначально одобрившая инициативу, позднее отказалась от своего решения. 

Ранее URA.RU рассказывало, где можно отдохнуть в глэмпингах около Перми. За последние несколько лет глэмпинги в Прикамье перестали быть экзотикой и стали понятным форматом отдыха — это отдых на природе с уровнем комфорта, приближенном к гостиничному.

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В Красновишерском округе Пермского края на реке Вишера построят глэмпинг за 22 млн рублей. Об этом сообщается на краевом инвестиционном портале. Инициатор проекта — ООО «Валентина». «Проект по строительству глэмпинга на берегу Вишеры получил статус „приоритетный инвестиционный“. Завершение работ планируется на 2029 год», — сообщается на портале. В рамках проекта будут построены семь всесезонных домов, ресторан, баня и локации для отдыха. Руководство «Валентины» планировало начать строительство глэмпинга на берегу Вишеры в 2024 году, для этого компания рассчитывала получить от региональных властей статус приоритетного. Местная администрация, изначально одобрившая инициативу, позднее отказалась от своего решения.  Ранее URA.RU рассказывало, где можно отдохнуть в глэмпингах около Перми. За последние несколько лет глэмпинги в Прикамье перестали быть экзотикой и стали понятным форматом отдыха — это отдых на природе с уровнем комфорта, приближенном к гостиничному.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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