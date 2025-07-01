01 июля 2025

Мэрия Сургута передала автомобиль в зону СВО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мэрия Сургута передала автомобиль военнослужащим в зону СВО
Мэрия Сургута передала автомобиль военнослужащим в зону СВО Фото:

Мэрия Сургута (ХМАО) передала бронированный автомобиль в зону СВО. Машину участнику спецоперации с позывным «Цыган» передал мэр Сургута Максим Слепов, сообщает журналист URA.RU.

«Собирали [на автомобиль] сургутяне, всем миром. Несколько компаний. Компания ЮВИС в очередной раз помогла. […] Я думаю, что он пригодится и защитит жизнь наших бойцов», — сказал мэр Максим Слепов.

В зону спецоперации автомобиль доставит участник СВО Александр с позывным «Цыган». Автомобиль изначально был непригодным для использования, администрация города помогла починить транспорт.

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Мэрия Сургута (ХМАО) передала бронированный автомобиль в зону СВО. Машину участнику спецоперации с позывным «Цыган» передал мэр Сургута Максим Слепов, сообщает журналист URA.RU. «Собирали [на автомобиль] сургутяне, всем миром. Несколько компаний. Компания ЮВИС в очередной раз помогла. […] Я думаю, что он пригодится и защитит жизнь наших бойцов», — сказал мэр Максим Слепов. В зону спецоперации автомобиль доставит участник СВО Александр с позывным «Цыган». Автомобиль изначально был непригодным для использования, администрация города помогла починить транспорт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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