Мэрия Сургута передала автомобиль в зону СВО

Мэрия Сургута передала автомобиль военнослужащим в зону СВО
Мэрия Сургута (ХМАО) передала бронированный автомобиль в зону СВО. Машину участнику спецоперации с позывным «Цыган» передал мэр Сургута Максим Слепов, сообщает журналист URA.RU.
«Собирали [на автомобиль] сургутяне, всем миром. Несколько компаний. Компания ЮВИС в очередной раз помогла. […] Я думаю, что он пригодится и защитит жизнь наших бойцов», — сказал мэр Максим Слепов.
В зону спецоперации автомобиль доставит участник СВО Александр с позывным «Цыган». Автомобиль изначально был непригодным для использования, администрация города помогла починить транспорт.
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