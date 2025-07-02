Средняя зарплата в России выросла до 97 тысяч рублей

Средний уровень зарплат по России в апреле 2025 года составил чуть больше 97-ми тысяч рублей. Это следует из данных Росстата.
«Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата работников организаций в апреле составила 97,375 тысяч рублей», — говорится в данных Росстата. Их публикует ТАСС.
Этот показатель на 14,3% превышает данные аналогичного месяца 2024 года. Кроме того, стало известно, что в том же апреле 2025 года реальная зарплата россиян увеличилась на 3,8%.
Ранее эксперты прогнозировали, что в 2026 году средняя зарплата в России может достичь 118–120 тысяч рублей, а темпы роста замедлятся до 12–14% из-за увеличения базы сравнения. При этом отмечалось, что рост доходов будет продолжаться как в номинальном, так и в реальном выражении, однако отдельные аналитики предупреждали о возможном снижении темпов из-за уменьшения потребительского спроса.
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