Средняя зарплата в России выросла до 97 тысяч рублей

Росстат: зарплаты россиян в апреле выросли на 3,8%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Средний уровень зарплат по стране в апреле составил 97 тысяч рублей
Средний уровень зарплат по стране в апреле составил 97 тысяч рублей Фото:

Средний уровень зарплат по России в апреле 2025 года составил чуть больше 97-ми тысяч рублей. Это следует из данных Росстата.

«Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата работников организаций в апреле составила 97,375 тысяч рублей», — говорится в данных Росстата. Их публикует ТАСС.

Этот показатель на 14,3% превышает данные аналогичного месяца 2024 года. Кроме того, стало известно, что в том же апреле 2025 года реальная зарплата россиян увеличилась на 3,8%.

Ранее эксперты прогнозировали, что в 2026 году средняя зарплата в России может достичь 118–120 тысяч рублей, а темпы роста замедлятся до 12–14% из-за увеличения базы сравнения. При этом отмечалось, что рост доходов будет продолжаться как в номинальном, так и в реальном выражении, однако отдельные аналитики предупреждали о возможном снижении темпов из-за уменьшения потребительского спроса.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Средний уровень зарплат по России в апреле 2025 года составил чуть больше 97-ми тысяч рублей. Это следует из данных Росстата. «Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата работников организаций в апреле составила 97,375 тысяч рублей», — говорится в данных Росстата. Их публикует ТАСС. Этот показатель на 14,3% превышает данные аналогичного месяца 2024 года. Кроме того, стало известно, что в том же апреле 2025 года реальная зарплата россиян увеличилась на 3,8%. Ранее эксперты прогнозировали, что в 2026 году средняя зарплата в России может достичь 118–120 тысяч рублей, а темпы роста замедлятся до 12–14% из-за увеличения базы сравнения. При этом отмечалось, что рост доходов будет продолжаться как в номинальном, так и в реальном выражении, однако отдельные аналитики предупреждали о возможном снижении темпов из-за уменьшения потребительского спроса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...